Milan-Parma, Gabbia out nel riscaldamento: al suo posto De Winter

Problema muscolare a Matteo Gabbia nel riscaldamento di Milan-Parma, al suo posto giocherà Koni De Winter in difesa
Infortunio dell'ultima ora per Massimiliano Allegri, oggi sostituito in panchina dal suo vice Marco Landucci dopo il caso con Cesc Fabregas nel secondo tempo della sfida di Como. Nel riscaldamento pre partita col Parma di Carlos Cuesta, Matteo Gabbia, il difensore centrale designato a partire titolare al centro della retroguardia rossonera, si è fermato per un problema muscolare.
Al suo posto giocherà Koni De Winter. Il centrale belga ex Genoa è in netta crescita nelle ultime settimane e cercherà di non far rimpiangere l'assenza inaspettata del difensore italiano. Inoltre, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Gabbia ha avuto un fastidio muscolare alla coscia destra nel riscaldamento prima del Parma e la panchina rossonera ha preferito non rischiarlo in campo.