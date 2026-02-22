Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Tegola Milan, poco prima del Parma si fa male Gabbia: al suo posto De Winter

MILAN-PARMA

Tegola Milan, poco prima del Parma si fa male Gabbia: al suo posto De Winter

Milan-Parma, Gabbia out nel riscaldamento: al suo posto De Winter
Problema muscolare a Matteo Gabbia nel riscaldamento di Milan-Parma, al suo posto giocherà Koni De Winter in difesa
Redazione

Infortunio dell'ultima ora per Massimiliano Allegri, oggi sostituito in panchina dal suo vice Marco Landucci dopo il caso con Cesc Fabregas nel secondo tempo della sfida di Como. Nel riscaldamento pre partita col Parma di Carlos Cuesta, Matteo Gabbia, il difensore centrale designato a partire titolare al centro della retroguardia rossonera, si è fermato per un problema muscolare.

Milan, fastidio muscolare per Matteo Gabbia

—  

Al suo posto giocherà Koni De Winter. Il centrale belga ex Genoa è in netta crescita nelle ultime settimane e cercherà di non far rimpiangere l'assenza inaspettata del difensore italiano. Inoltre, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Gabbia ha avuto un fastidio muscolare alla coscia destra nel riscaldamento prima del Parma e la panchina rossonera ha preferito non rischiarlo in campo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Parma di Serie A in diretta: ecco le formazioni ufficiali | LIVE PM

Visti i prossimi impegni dei rossoneri, in particolare il derby spartiacque tra due settimane che potrebbe essere decisivo, i rossoneri hanno preferito essere prudenti e non correre alcun rischio. Nei prossimo giorni sono attese novità sulle condizioni del 46 rossonero.

Leggi anche
Van Bommel: “Questo stadio è impressionante. Per me è stato un onore giocare qui”
Parma, Cherubini prima del Milan: “Cuesta? Il suo pragmatismo è una qualità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA