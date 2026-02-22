Milan-Parma, Gabbia out nel riscaldamento: al suo posto De Winter

Milan, fastidio muscolare per Matteo Gabbia

Al suo posto giocherà Koni De Winter. Il centrale belga ex Genoa è in netta crescita nelle ultime settimane e cercherà di non far rimpiangere l'assenza inaspettata del difensore italiano. Inoltre, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Gabbia ha avuto un fastidio muscolare alla coscia destra nel riscaldamento prima del Parma e la panchina rossonera ha preferito non rischiarlo in campo.