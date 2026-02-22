Mark van Bommel, ex giocatore rossonero, ha parlato a 'MilanTV' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
MILAN-PARMA
Van Bommel: “Questo stadio è impressionante. Per me è stato un onore giocare qui”
Mark van Bommel, ex giocatore rossonero, ha parlato a 'MilanTV' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
"Questo stadio è impressionante. Per me è stato un onore giocare in questo stadio. Impressionante. Ho giocato qui un anno e mezzo, ma è stato un onore, una famiglia".
