Milan, Saelemaekers pre Parma: 'Dobbiamo partire forti davanti ai tifosi'

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sulla partita: "Sappiamo che il Parma si difende al 100%. Hanno fatto vedere che sono una squadra che non si arrende mai. Per noi sarà importante partire forti davanti ai nostri tifosi".