Milan, Saelemaekers pre Parma: 'Dobbiamo partire forti davanti ai tifosi'

Milan, Saelemaekers prima del Parma: “Dobbiamo partire forte. Fabregas? Episodio passato”

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Sappiamo che il Parma si difende al 100%. Hanno fatto vedere che sono una squadra che non si arrende mai. Per noi sarà importante partire forti davanti ai nostri tifosi".

Sullo snodo classifica: "Noi guardiamo solo a noi stessi. E' importante che facciamo il nostro in campo e che facciamo vedere cosa abbiamo fatto in settimana. La classifica la vedremo solamente dopo".

Sull'episodio col Como di Fabregas: "Episodio passato, rimango concentrato sulla gara di oggi".

