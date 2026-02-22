Parma, DelPrato prima del Milan: “I rossoneri sono forti, ma c’è più fiducia nel gruppo”

Vi sentite più consapevoli del vostro valore? "Sicuramente le ultime due vittorie hanno dato fiducia al gruppo. Cerchiamo continuita, anche se oggi non sarà facile"
MILAN-PARMA
Enrico Delprato, giocatore gialloblù, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sul match: "Vogliamo fare una bella partita e dare il massimo per fare punti. Come partita è veramente difficile, il Milan è forte, in forma e al completo".
Vi sentite più consapevoli del vostro valore? "Sicuramente le ultime due vittorie hanno dato fiducia al gruppo. Cerchiamo continuita, anche se oggi non sarà facile"
