Parma, DelPrato prima del Milan: “I rossoneri sono forti, ma c’è più fiducia nel gruppo”

MILAN-PARMA

Enrico Delprato , giocatore gialloblù, ha parlato a 'SkySport' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Alessia Scataglini
Enrico Delprato, giocatore gialloblù, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul match: "Vogliamo fare una bella partita e dare il massimo per fare punti. Come partita è veramente difficile, il Milan è forte, in forma e al completo".

Vi sentite più consapevoli del vostro valore? "Sicuramente le ultime due vittorie hanno dato fiducia al gruppo. Cerchiamo continuita, anche se oggi non sarà facile"

