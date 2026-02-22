Pianeta Milan
MILAN-PARMA

Landucci prima di Milan-Parma: “Bisogna rispettare l’avversario, sono pericolosi. E su Loftus-Cheek…”

Landucci prima di Milan-Parma: "Bisogna rispettare l'avversario, sono pericolosi. E su Loftus-Cheek…"
Redazione

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita di oggi: "Cosa ci aspettiamo? Sono una squadra molto pericolosa. Hanno diversi tiratori come Bernabé e Strefezza, che ha qualità tecniche importanti. Fuori casa hanno fatto molto bene e sappiamo che sarà dura anche questa sera. Dovremo muoverci bene, troveremo un blocco medio. Dobbiamo stare compatti e le seconde palle saranno importanti, così come le riconquiste in fase offensiva".

Sulla classifica: "Champions sicura? Non sono d'accordo. Abbiamo 54 punti e con 54 punti non andiamo in Champions. Oggi tre punti sono importanti e sappiamo che sarà difficile. Non guardiamo gli altri e facciamo il nostro percorso partita dopo partita. Il Milan ha il dovere e la volontà di vincere ogni partita. Dobbiamo avere rispetto del Parma perché sono molto pericolosi. È una squadra che fuori casa ha fatto ottimi risultati. Ha vinto col Bologna, ha pareggiato col Napoli, è una partita molto difficile. I dettagli faranno la differenza".

Su Loftus-Cheek: "Non è sicuramente un estroverso, è un ragazzo molto chiuso. Ha sicuramente qualità. Ultimamente ha fatto gol importanti, ha fisicità, sa cosa chiediamo noi alle mezze ali: inserimenti dentro l’area che sta iniziando a fare. Siamo fiduciosi, sta bene. Ha avuto un piccolo problema la scorsa settimana, non è stato benissimo fisicamente, ma ora sta bene e sono sicuro che stasera farà una grande partita".

Meglio mezzala o da secondo attaccante? "Può fare entrambe le cose. Da mezzala secondo me ha tempi di inserimento ed è anche più semplice che muoversi da seconda punta. Però oggi per noi è molto importante il rientro di Pulisic perché per me è un grandissimo giocatore. L'abbiamo avuto poco, l'ho visto bene in settimana, mi auguro e sono sicuro che farà una grande partita".

