Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'MilanTV' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Saelemaekers avvisa: “Il Parma ci crede sempre fino alla fine, la partita sarà lunga”
MILAN-PARMA
Milan, Saelemaekers avvisa: “Il Parma ci crede sempre fino alla fine, la partita sarà lunga”
Alexis Saelemaekers, ha parlato a 'MilanTV' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Come stai? "Sto benissimo, non vedo l'ora di giocare titolare di nuovo e dare tutto per vincere oggi". Sulla partita: "Sappiamo che il Parma è fisico e si difende bene. Ci crede sempre fino alla fine, la partita sarà lunga. Dobbiamo essere concentrati fino alla fine".
© RIPRODUZIONE RISERVATA