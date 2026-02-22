Pianeta Milan
Parma, Cherubini pre Milan: 'Il pragmatismo di Cuesta è una qualità'
Federico Cherubini, dirigente gialloblù, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Federico Cherubini, dirigente gialloblù, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul campionato: "Noi ragioniamo partita per partita. In contesti come questi, i giocatori pur consapevoli della grande differenza di livello, non fanno tanti calcoli. Sono sicuro che i ragazzi proveranno a fare il massimo. Quest'anno siamo riusciti a fare pochi risultati contro le grandi rispetto all'anno scorso. Siamo fiduciosi e sono convinto che nessuno stia pensando alle prossime gare".

Sul modo di giocare del Parma: "Cuesta è stato molto intelligente. E' arrivato in estate e tutti hanno immaginato che venisse per fare un certo tipo di calcio. E' stato molto intelligente e pragmatico. Ha provato a consolidare la classifica e lo ha fatto in modo positivo fino ad oggi. Lui, come tutti gli allenatori, spera di vedere qualcosa in più nella squadra. Considero il suo pragmatismo una qualità".

Sul rinnovo di Bernabè e sul possibile prolungamento di Cuesta: "In questo momento stiamo parlando con Bernabé e il suo agente sarà a giorni in Italia. Siamo convinti di poter chiudere con lui il rinnovo. Per Carlos è presto, avremo tutto il tempo di valutare il futuro".

