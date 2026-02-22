Parma, Cherubini pre Milan: 'Il pragmatismo di Cuesta è una qualità'

Sul modo di giocare del Parma: "Cuesta è stato molto intelligente. E' arrivato in estate e tutti hanno immaginato che venisse per fare un certo tipo di calcio. E' stato molto intelligente e pragmatico. Ha provato a consolidare la classifica e lo ha fatto in modo positivo fino ad oggi. Lui, come tutti gli allenatori, spera di vedere qualcosa in più nella squadra. Considero il suo pragmatismo una qualità".