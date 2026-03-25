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Leao vola all’estero per curare la pubalgia. Intanto smentisce la ricostruzione pre Milan-Torino

Milan, Leao vola per curare la pubalgia. E poi smentisce i fatti pre Torino
Milan, Rafael Leao è il protagonista delle ultime ore: vola all'estero per curare il problema fisico e poi smentisce La Gazzetta dello Sport
Redazione

Poco fa vi abbiamo riportato una notizia de 'La Gazzetta dello Sport' riguardo Rafael Leao e il motivo per cui il portoghese non sarebbe stato convocato dal suo allenatore Massimiliano Allegri per il match Milan-Torino.

Nell'ultimo weekend di Serie A, in occasione della 30^ giornata del campionato, il portoghese non è stato del match a causa di un riacutizzarsi del problema fisico che lo tormenta da mesi. Non era questa la versione della 'Rosea', ma era invece riguardante un confronto tra Max e il suo numero 10. Secondo la ricostruzione della 'Gazzetta', alla vigilia della gara, Allegri aveva chiesto a Leao maggiore disponibilità nel sacrificio e nell'aiuto alla squadra. La risposta del giocatore, legata alle sue condizioni fisiche, è stata: "Non ce la faccio".

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A quel punto il tecnico ha deciso di non convocare il portoghese, che è rimasto spiazzato dalla situazione. Tuttavia, la scelta non nasce da una rottura, ma dalla volontà di evitare rischi ulteriori. Ma a quanto pare, la verità non è questa. Il portoghese, su Instagram ha smentito questa versione con una netta presa di posizione. Sotto il post di una pagina che riportava la ricostruzione, il portoghese ha commentato lasciando una X rossa. Il senso è chiaro: le cose non sono andate in questo modo.

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Non solo, come riferisce Luca Bianchin su X, Leao sarebbe stato negli scorsi giorni all'estero per curare l'infiammazione che lo limita dallo scorso dicembre. Nei prossimi giorni, si capirà se il portoghese sarà in grado di scendere in campo a Pasquetta contro il Napoli.

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