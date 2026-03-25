Milan, Leao vola per curare la pubalgia. E poi smentisce i fatti pre Torino

Poco fa vi abbiamo riportato una notizia de 'La Gazzetta dello Sport' riguardo Rafael Leao e il motivo per cui il portoghese non sarebbe stato convocato dal suo allenatore Massimiliano Allegri per il match Milan-Torino .

Nell'ultimo weekend di Serie A, in occasione della 30^ giornata del campionato, il portoghese non è stato del match a causa di un riacutizzarsi del problema fisico che lo tormenta da mesi. Non era questa la versione della 'Rosea', ma era invece riguardante un confronto tra Max e il suo numero 10. Secondo la ricostruzione della 'Gazzetta', alla vigilia della gara, Allegri aveva chiesto a Leao maggiore disponibilità nel sacrificio e nell'aiuto alla squadra. La risposta del giocatore, legata alle sue condizioni fisiche, è stata: "Non ce la faccio".