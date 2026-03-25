Milan, Leao vola per curare la pubalgia. E poi smentisce i fatti pre Torino

Calciomercato Milan, la top 11 dei parametri zero: da Goretzka a Lewandowski, tutti i nomi da tenere d’occhio
A quel punto il tecnico ha deciso di non convocare il portoghese, che è rimasto spiazzato dalla situazione. Tuttavia, la scelta non nasce da una rottura, ma dalla volontà di evitare rischi ulteriori. Ma a quanto pare, la verità non è questa. Il portoghese, su Instagram ha smentito questa versione con una netta presa di posizione. Sotto il post di una pagina che riportava la ricostruzione, il portoghese ha commentato lasciando una X rossa. Il senso è chiaro: le cose non sono andate in questo modo.
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Non solo, come riferisce Luca Bianchin su X, Leao sarebbe stato negli scorsi giorni all'estero per curare l'infiammazione che lo limita dallo scorso dicembre. Nei prossimi giorni, si capirà se il portoghese sarà in grado di scendere in campo a Pasquetta contro il Napoli.
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