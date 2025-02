Calciomercato Milan, Antonio Silva colpo del futuro? Mendes ha un piano

Calciomercato Milan , dopo una sessione invernale folle dei rossoneri, chiusa con un giorno finale con tre colpi in entrata, la dirigenza del Diavolo potrebbe già pensare alla prossima stagione. Il Milan, infatti, sarebbe già alla ricerca di qualche giocatore da un investimento importante che possa dare una sferzata definitiva alla squadra. Ecco il piano per il difensore del futuro.

Calciomercato Milan, Antonio Silva: ecco il piano di Mendes

Come scrive Calciomercato.com, l'agente Jorge Mendes, dopo avere portato Conceicao e Joao Felix al Milan, punta a chiudere un'altra operazione in rossonero. L'idea sarebbe quella di chiudere una terza operazione per i rossoneri, ovvero Antonio Silva, difensore del Benfica. Il piano di Mendes sarebbe abbastanza chiaro: Antonio Silva alla corte di Sergio Conceicao per crescere ancora. L’attuale tecnico rossonero è un estimatore del difensore del Benfica. Per fare questa operazione il Milan dovrebbe investire circa 45 milioni di euro. Soldi che potrebbero arrivare da una futura cessione di Fikayo Tomori. LEGGI ANCHE: Milan, le parole di Giménez alla conferenza stampa di presentazione >>>