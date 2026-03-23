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La Nuova Sondrio ferma il Milan Futuro. Chaka Traorè ancora in gol e Geroli prima firma tra i ‘grandi’

Milan Futuro recuperato due volte dalla Nuova Sondrio: il resoconto
Buona prestazione, ma risultato bugiardo: Milan Futuro-Nuova Sondrio è finita 2-2. Ecco il resoconto del match del 'Felice Chinetti'
Redazione

Iei pomeriggio (22 marzo) il Milan Futuro di Massimo Oddo ha pareggiato 2-2 contro la Nuova Sondrio dell'ex rossonero Marco Amelia. Ecco il resoconto del match da sito del club di Via Aldo Rossi.

(fonte: acmilan.com) "Un pareggio che lascia l'amaro in bocca ai ragazzi del Milan Futuro, che pareggiano per 2-2 contro il Sondrio nella 28ª giornata del Girone B di Serie D. Un risultato senz'altro bugiardo, che ha visto il Sondrio capitalizzare al massimo le pochissime sortite offensive di giornata, al cospetto dei rossoneri che avrebbero meritato il successo. Due volte in vantaggio, con Chaka Traorè nel primo tempo e Geroli nel secondo, per due volte è arrivata la rimonta dei valtellinesi, con il punto del 2-2 segnato da Kanta a dieci dal termine del match. Resta, comunque, una prestazione positiva che, nel percorso di crescita dei nostri ragazzi, vale probabilmente più del risultato.

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Gioia grande per Matteo Geroli, titolare dopo tanto tempo e al primo gol con il Milan Futuro: solita prova maiuscola per Emanuele Sala, capitano e trascinatore anche nei momenti più delicati del match. Chiamato in campo all'ultimo per il forfait di Karaca nel riscaldamento, ha risposto nuovamente presente anche Dalpiaz, arrivato a gennaio ma sempre più inserito nei meccanismi. Ora la sosta, per tirare un po' il fiato prima del gran finale, a cui ci presentiamo da secondi in classifica con 46 punti, a pari merito con il Chievo e distanti nove punti dalla Folgore.

CRONACA

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Inizio estremamente positivo dei nostri, che sfiorano il gol prima con una punizione di Chaka, ben respinta da Uccelletti, e poi passano in vantaggio al 6': un tiro di Sala viene respinto di braccio, rigore che Chaka trasforma con la solita freddezza. Il Sondrio subisce ma prova a farsi vivo con un colpo di testa di Martinez, alto, prima di pareggiare al 19' sugli sviluppi di una punizione da destra: la deviazione decisiva è di Longo, da due passi. Gli ospiti alzano il livello agonistico per cercare di difendere il punteggio, e portano l'1-1 fino all'intervallo.

In apertura di ripresa, grande ritmo dei rossoneri che vanno due volte vicino al gol con Cappelletti, murato da due passi, e Magrassi, che calcia alto da buona posizione. Due occasioni che sono il preludio al nuovo vantaggio dei ragazzi di Oddo, che arriva al 59', firmato da Geroli. Matteo è il più lesto, di destro, a concludere in rete un'azione ben orchestrata da Sala e rifinita da Branca. Il Milan Futuro va in gestione fino all'81', quando una carambola in area favorisce Kanta, che anticipa Cappelletti e fa 2-2. Ultima chance per Sala nei due di recupero, destro alto.

TABELLINO

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MILAN FUTURO-NUOVA SONDRIO 2-2

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Zukić, Vladimirov, Dalpiaz; Geroli (25'st Ossola), Sala, Branca; Sardo, Magrassi, Traorè. A disp.: Longoni; Asanji, H. Cissé, Menon, Minotti, Pagliei, Piermarini, Seedorf. All.: Oddo.

NUOVA SONDRIO (3-5-2): Uccelletti; D'Alpaos, Neri, Martinez (34'st Kimolo);  Zingoile, Belecco (23'st Kanta), Badjie, Marras (34'st Bertoni), Zaccone; Vasil, Longo. A disp. Suarez Santos, Maffia, Schiavino, De Angelis, Lipari, Donnarumma. All.: Amelia.

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Arbitro: Fermo di Torre Annunziata.

Gol: 6' rig. Traorè (MF), 23' Longo (S), 14'st Geroli (MF), 36'st Kanta (S).

Ammoniti: 30' Zaccone (S), 36' Neri (S), 40'st Vasil (S).

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