Milan Futuro recuperato due volte dalla Nuova Sondrio: il resoconto

Gioia grande per Matteo Geroli, titolare dopo tanto tempo e al primo gol con il Milan Futuro: solita prova maiuscola per Emanuele Sala, capitano e trascinatore anche nei momenti più delicati del match. Chiamato in campo all'ultimo per il forfait di Karaca nel riscaldamento, ha risposto nuovamente presente anche Dalpiaz, arrivato a gennaio ma sempre più inserito nei meccanismi. Ora la sosta, per tirare un po' il fiato prima del gran finale, a cui ci presentiamo da secondi in classifica con 46 punti, a pari merito con il Chievo e distanti nove punti dalla Folgore.

CRONACA — Inizio estremamente positivo dei nostri, che sfiorano il gol prima con una punizione di Chaka, ben respinta da Uccelletti, e poi passano in vantaggio al 6': un tiro di Sala viene respinto di braccio, rigore che Chaka trasforma con la solita freddezza. Il Sondrio subisce ma prova a farsi vivo con un colpo di testa di Martinez, alto, prima di pareggiare al 19' sugli sviluppi di una punizione da destra: la deviazione decisiva è di Longo, da due passi. Gli ospiti alzano il livello agonistico per cercare di difendere il punteggio, e portano l'1-1 fino all'intervallo.

In apertura di ripresa, grande ritmo dei rossoneri che vanno due volte vicino al gol con Cappelletti, murato da due passi, e Magrassi, che calcia alto da buona posizione. Due occasioni che sono il preludio al nuovo vantaggio dei ragazzi di Oddo, che arriva al 59', firmato da Geroli. Matteo è il più lesto, di destro, a concludere in rete un'azione ben orchestrata da Sala e rifinita da Branca. Il Milan Futuro va in gestione fino all'81', quando una carambola in area favorisce Kanta, che anticipa Cappelletti e fa 2-2. Ultima chance per Sala nei due di recupero, destro alto.

TABELLINO — MILAN FUTURO-NUOVA SONDRIO 2-2

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Zukić, Vladimirov, Dalpiaz; Geroli (25'st Ossola), Sala, Branca; Sardo, Magrassi, Traorè. A disp.: Longoni; Asanji, H. Cissé, Menon, Minotti, Pagliei, Piermarini, Seedorf. All.: Oddo.

NUOVA SONDRIO (3-5-2): Uccelletti; D'Alpaos, Neri, Martinez (34'st Kimolo); Zingoile, Belecco (23'st Kanta), Badjie, Marras (34'st Bertoni), Zaccone; Vasil, Longo. A disp. Suarez Santos, Maffia, Schiavino, De Angelis, Lipari, Donnarumma. All.: Amelia.

Arbitro: Fermo di Torre Annunziata.

Gol: 6' rig. Traorè (MF), 23' Longo (S), 14'st Geroli (MF), 36'st Kanta (S).

Ammoniti: 30' Zaccone (S), 36' Neri (S), 40'st Vasil (S).