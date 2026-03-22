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Milan Futuro-Nuova Sondrio finisce 2-2: pareggio beffardo. Due gol subiti su due disattenzioni

Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2: risultato ingiusto ma buona prestazione
Alle ore 14:30 si è giocata Milan Futuro-Nuova Sondrio, gara valida per la 28^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco il commento
Redazione

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Nuova Sondrio, gara valida per la 28^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno pareggiato 2-2. In gol per i rossoneri Chaka Traorè e Geroli. Pareggio che sa di grande beffa per i rossoneri che giocano molto meglio, ma prendono gol negli unici due tiri pericolosi degli ospiti. Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno.

Serie D, Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2: il primo tempo

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Il Milan Futuro parte subito forte con un'occasione da calcio piazzato. Chaka Traorè, al 3', va vicino al gol su punizione dal limite dell'aria. Al 7' i rossoneri passano in vantaggio con il rigore perfetto di Chaka Traorè, dopo il netto tocco di mano degli ospiti su tiro di Sala. Al 12' la Nuova Sondrio va vicino al pari con un colpo di testa da buona posizione di Martinez, ma per fortuna del Diavolo la palla esce a lato. Al minuto 19 Sala va ad un passo dal gol del 2-0 con un bolide da fuori area ben disinnescato da Uccelletti. Nonostante le tante occasioni rossonere, gli ospiti trovano il pari con il secondo tiro del match con Longo sugli sviluppi di una punizione. Per i rossoneri è l'ennesima rete subita da palla inattiva. Dal gol subito il ritmo della gara si abbassa e le emozioni scompaiono. La prima frazione si chiude così sull'1-1.

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Serie D, Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2: il secondo tempo

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Il secondo tempo si apre con una grande occasione non sfruttata da Magrassi per riportare in vantaggio i rossoneri, cosa che però accade al 58' col primo gol con la maglia del Milan Futuro di Geroli. Azione prolungata dei rossoneri, conclusa dal filtrante in area di Sala che trova libero il classe 2007 rossonero vicino alla porta di Uccelletti. Dopo il gol del vantaggio, il Milan è bravo a gestire le energie e i palloni. Sono infatti poche le emozioni del secondo tempo. All'improvviso, però, la Nuova Sondrio trova il gol del pari con Kanta quando ormai sembrava in cassaforte il risultato. Nel finale i rossoneri ci hanno provato ma la stanchezza non li ha portati a costruire praticamente nulla di pericoloso, se non un tiro di Sala dal limite dell'area.

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Nonostante il pareggio che sa di beffa, Massimo Oddo può essere contento per la prestazione dei suoi ragazzi. Sono infatti state confermate le buone sensazioni delle ultime settimane. I due problemi principali di quest'oggi sono stati i gol presi su due disattenzioni evitabili e il poco cinismo nel trasformare le occasioni da rete in gol che avrebbero chiuso i conti. Con il punto di oggi, il Milan Futuro aggancia il Chievo Verona al secondo posto in classifica.

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