Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2: risultato ingiusto ma buona prestazione

Serie D, Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2: il secondo tempo

Il secondo tempo si apre con una grande occasione non sfruttata da Magrassi per riportare in vantaggio i rossoneri, cosa che però accade al 58' col primo gol con la maglia del Milan Futuro di Geroli. Azione prolungata dei rossoneri, conclusa dal filtrante in area di Sala che trova libero il classe 2007 rossonero vicino alla porta di Uccelletti. Dopo il gol del vantaggio, il Milan è bravo a gestire le energie e i palloni. Sono infatti poche le emozioni del secondo tempo. All'improvviso, però, la Nuova Sondrio trova il gol del pari con Kanta quando ormai sembrava in cassaforte il risultato. Nel finale i rossoneri ci hanno provato ma la stanchezza non li ha portati a costruire praticamente nulla di pericoloso, se non un tiro di Sala dal limite dell'area.