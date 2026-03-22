Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2: risultato ingiusto ma buona prestazione

Serie D, Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2: il secondo tempo—
Il secondo tempo si apre con una grande occasione non sfruttata da Magrassi per riportare in vantaggio i rossoneri, cosa che però accade al 58' col primo gol con la maglia del Milan Futuro di Geroli. Azione prolungata dei rossoneri, conclusa dal filtrante in area di Sala che trova libero il classe 2007 rossonero vicino alla porta di Uccelletti. Dopo il gol del vantaggio, il Milan è bravo a gestire le energie e i palloni. Sono infatti poche le emozioni del secondo tempo. All'improvviso, però, la Nuova Sondrio trova il gol del pari con Kanta quando ormai sembrava in cassaforte il risultato. Nel finale i rossoneri ci hanno provato ma la stanchezza non li ha portati a costruire praticamente nulla di pericoloso, se non un tiro di Sala dal limite dell'area.
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Nonostante il pareggio che sa di beffa, Massimo Oddo può essere contento per la prestazione dei suoi ragazzi. Sono infatti state confermate le buone sensazioni delle ultime settimane. I due problemi principali di quest'oggi sono stati i gol presi su due disattenzioni evitabili e il poco cinismo nel trasformare le occasioni da rete in gol che avrebbero chiuso i conti. Con il punto di oggi, il Milan Futuro aggancia il Chievo Verona al secondo posto in classifica.
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