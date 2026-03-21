Milan Futuro-Nuova Sondrio: ecco quello che c'è da sapere

QUI MILAN FUTURO — I rossoneri di Mister Oddo stanno vivendo un periodo brillante, sia per condizione che per rendimento. Dallo stop col Ciserano Bergamo all'inizio del mese scorso in poi il gruppo ha reagito con forza, raccogliendo 10 punti e senza mai fermarsi: 1-0 al Breno, 3-0 al Caldiero Terme, 1-1 con la capolista Folgore Caratese e 1-0 all'Oltrepò. Il recente successo esterno ha visto il primo gol di Sardo e ha ribadito la porta inviolata di Torriani: segnali incoraggianti. Un secondo posto da proteggere e consolidare, una lotta in zona playoff molto accesa e la vetta meno distante.

QUI NUOVA SONDRIO — La Nuova Sondrio è 17ª, attualmente sarebbe retrocessa ma la zona salvezza è vicina (-3) e la squadra in ripresa dopo il pesante 2-1 a proprio favore con la Casatese Merate, in rimonta grazie ai gol di Badjie ed Escudero. Il momento rimane difficile, in panchina è tornato l'ex Amelia dopo l'esonero di Brognoli, sollevato dall'incarico da fine febbraio. Il capocannoniere è Longo, seguito da Marras che all'andata è stato capace di decidere il match su punizione.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV — La gara sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere anche la copertura su Instagram, sulla nostra app - dove saranno poi pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e su acmilan.com.

QUI SERIE D — Come arbitro è stato designato Francesco Fermo, della sezione di Torre Annunziata. A completare l'organico gli assistenti-guardalinee Salituro e Ventre.

La 28ª giornata del girone B di Serie D si aprirà sabato alle 14.30 con ChievoVerona-Villa Valle. Domenica alle 14.30, rossoneri a parte, Breno-Folgore Caratese, Caldiero Terme-Real Calepina, Virtus CiseranoBergamo-Brusaporto, Leon-Vogherese, Pavia-Castellanzese, Scanzorosciate-Oltrepò e Casatese Merate-Varesina.

La classifica: Folgore Caratese 54; MILAN FUTURO 45; Villa Valle 43; Casatese Merate e ChievoVerona 43; Leon e Brusaporto 42; Scanzorosciate 39; Oltrepò (-3) e Virtus CiseranoBergamo 37; Castellanzese, Caldiero Terme e Real Calepina 36; Breno 30; Varesina e Pavia 25; Nuova Sondrio 22; Vogherese (-6) 8".