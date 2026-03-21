Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Milan Futuro-Nuova Sondrio domani in campo: ecco tutto quello che c’è da sapere

MILAN FUTURO

Milan Futuro-Nuova Sondrio domani in campo: ecco tutto quello che c’è da sapere

Milan Futuro-Nuova Sondrio: ecco quello che c'è da sapere
Domani alle ore 14:30 il Milan Futuro di Oddo ospiterà a Solbiate Arno la Nuova Sondrio. Ecco la preview della 28^ giornata di Serie D
Redazione

Domani pomeriggio torna in campo il Milan Futuro allenato da Massimo Oddo. Ecco, di seguito, la Match Preview della gara contro la Nuova Sondrio, 28^ giornata di Serie D.

(fonte: acmilan.com) "Per vincere e per non smettere di convincere. Milan Futuro aspetta e affronta la Nuova Sondrio nella 28ª giornata di Serie D, in programma domenica 22 marzo alle 14.30 allo stadio Chinetti di Solbiate Arno. È quasi un testacoda del campionato, comunque poco decifrabile e da giocare con attenzione. Ecco la Match Preview.

LEGGI ANCHE

QUI MILAN FUTURO

—  

I rossoneri di Mister Oddo stanno vivendo un periodo brillante, sia per condizione che per rendimento. Dallo stop col Ciserano Bergamo all'inizio del mese scorso in poi il gruppo ha reagito con forza, raccogliendo 10 punti e senza mai fermarsi: 1-0 al Breno, 3-0 al Caldiero Terme, 1-1 con la capolista Folgore Caratese e 1-0 all'Oltrepò. Il recente successo esterno ha visto il primo gol di Sardo e ha ribadito la porta inviolata di Torriani: segnali incoraggianti. Un secondo posto da proteggere e consolidare, una lotta in zona playoff molto accesa e la vetta meno distante.

QUI NUOVA SONDRIO

—  

La Nuova Sondrio è 17ª, attualmente sarebbe retrocessa ma la zona salvezza è vicina (-3) e la squadra in ripresa dopo il pesante 2-1 a proprio favore con la Casatese Merate, in rimonta grazie ai gol di Badjie ed Escudero. Il momento rimane difficile, in panchina è tornato l'ex Amelia dopo l'esonero di Brognoli, sollevato dall'incarico da fine febbraio. Il capocannoniere è Longo, seguito da Marras che all'andata è stato capace di decidere il match su punizione.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV

—  

La gara sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere anche la copertura su Instagram, sulla nostra app - dove saranno poi pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e su acmilan.com.

QUI SERIE D

—  

Come arbitro è stato designato Francesco Fermo, della sezione di Torre Annunziata. A completare l'organico gli assistenti-guardalinee Salituro e Ventre.

La 28ª giornata del girone B di Serie D si aprirà sabato alle 14.30 con ChievoVerona-Villa Valle. Domenica alle 14.30, rossoneri a parte, Breno-Folgore Caratese, Caldiero Terme-Real Calepina, Virtus CiseranoBergamo-Brusaporto, Leon-Vogherese, Pavia-Castellanzese, Scanzorosciate-Oltrepò e Casatese Merate-Varesina.

LEGGI ANCHE: Milan, Maignan fa la differenza: statistiche e interventi chiave della stagione di 'Magic Mike'

La classifica: Folgore Caratese 54; MILAN FUTURO 45; Villa Valle 43; Casatese Merate e ChievoVerona 43; Leon e Brusaporto 42; Scanzorosciate 39; Oltrepò (-3) e Virtus CiseranoBergamo 37; Castellanzese, Caldiero Terme e Real Calepina 36; Breno 30; Varesina e Pavia 25; Nuova Sondrio 22; Vogherese (-6) 8".

Leggi anche
Serie D, Oltrepò-Milan Futuro 0-1: il primo gol in maglia rossonera di Sardo porta il Diavolo al...
Milan Futuro, Nirash Perera firma il rinnovo: continua il percorso rossonero del giovane difensore

© RIPRODUZIONE RISERVATA