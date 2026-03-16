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Serie D, Oltrepò-Milan Futuro 0-1: il primo gol in maglia rossonera di Sardo porta il Diavolo al secondo posto

Il Milan futuro stende l'Oltrepò grazie al gol di Sardo: il resoconto del match
Il Milan Futuro di Massimo Oddo batte l'Oltrepò per 1-0 e aggancia il secondo posto in classifica nel girone B di Serie D: ecco il resoconto della partita
Redazione PM

Il Milan Futuro stende l'Oltrepò per 1-0. Decisiva la rete di Jacopo Sardo che al 75' minuto trova il suo primo gol in maglia rossonera. I ragazzi di Massimo Oddo raggiungono così il secondo posto nel girone B di Serie D, complici anche la sconfitta del Chievo Verona nella trasferta contro il Real Calepina e il pareggio interno del Villa Valle. Ecco, di seguito, il resoconto del match.

(Fonte acmilan.com) - Torna la Serie D dopo il weekend di sosta. E Milan Futuro vince a Broni, in provincia di Pavia, battendo 1-0 l'Oltrepò. Decisivo il primo gol in rossonero di Jacopo Sardo: arrivato nel mercato invernale, immediatamente gettato nella mischia, ormai elemento fisso in mediana e adesso anche match-winner colpendo al 75' e squarciando la gara. Allo stadio Comunale "San Contardo" la squadra di Oddo ha ribadito la propria brillantezza a livello di rendimento (specie quello esterno): successo pesante dopo il buon pareggio con la capolista Folgore Caratese, porta inviolata come con Breno e Caldiero Terme.

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Un balzo in avanti importante, figlio di lavoro, forza e progressi. Il Diavolo sale così a quota 45 punti, scalando posizioni e riagganciando da solo il 2° posto in classifica, a -9 dalla vetta. Nella prossima giornata di campionato, in programma domenica 22 marzo alle 14.30, Milan Futuro ospiterà a Solbiate Arno la Nuova Sondrio, in piena zona retrocessione ma in crescita e già capace di imporsi all'andata. Un avversario e in generale un impegno da affrontare con attenzione.

Milan Futuro, la cronaca

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È l'Oltrepò a provare ad accelerare per primo, nel quarto d'ora iniziale si registrano un paio di conclusioni ma senza mirare il bersaglio. Milan Futuro si vede al 17' quando Magrassi da posizione defilata scarta il portiere e mette in mezzo, con la retroguardia avversaria che riesce ad allontanare il pericolo. Mavrommatis in cabina di regia ha modo di avanzare a calciare, doppio tentativo a cavallo della mezz'ora e pallone a lato. Torniamo pericolosi al 32' dopo un angolo, Sardo colpisce di testa e lambisce il palo.

Dopo un avvio di ripresa abbastanza sornione, al 60' i rossoneri sprecano una grande occasione: passaggio di Branca per Magrassi, il quale perde la battaglia personale con Leoni che riesce a respingere. Al 63' Dalpiaz si mette in proprio e crossa impegnando ancora il portiere. Siamo in un buon momento e al 75' concretizziamo il predominio: Sala in verticale taglia il campo e arriva in area, il tocco esterno elegante di Sardo vale il vantaggio. Finale sobrio e amministrato, avversario poco presente in attacco, nel recupero Magrassi manca nuovamente la finalizzazione davanti a Leoni.

Il tabellino

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OLTREPÒ-MILAN FUTURO 0-1

OLTREPÒ (3-5-2): Leoni; Gandolfi, Momodu, Bernini; Lucino, Raso, Mavrommatis (23'st Lo Monaco), Villoni (41'st Crivelli), Caremoli (33'st Infantino); Hrom, Franceschinis. A disp.: Fossati; Giannosso, Rettore; Cabella, Voceri; Hassan. All.: Granoche.

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MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Dalpiaz (34'st Tartaglia), Vladimirov, Pagliei, Karaca; Sala, Eletu, Sardo (43'st Mazzeo); Ossola (5'st Branca), Magrassi, Traoré (34'st Asanji). A disp.: Longoni; Vechiu; Geroli, Hodzic, Pandolfi. All.: Oddo.

Arbitro: Lupo di Venosa.

Gol: 30'st Sardo (MF).

Ammoniti: 25'st Vladimirov (MF), 42'st Lucino (O).

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