Il Milan futuro stende l'Oltrepò grazie al gol di Sardo: il resoconto del match

Un balzo in avanti importante, figlio di lavoro, forza e progressi. Il Diavolo sale così a quota 45 punti, scalando posizioni e riagganciando da solo il 2° posto in classifica, a -9 dalla vetta. Nella prossima giornata di campionato, in programma domenica 22 marzo alle 14.30, Milan Futuro ospiterà a Solbiate Arno la Nuova Sondrio, in piena zona retrocessione ma in crescita e già capace di imporsi all'andata. Un avversario e in generale un impegno da affrontare con attenzione.

Milan Futuro, la cronaca — È l'Oltrepò a provare ad accelerare per primo, nel quarto d'ora iniziale si registrano un paio di conclusioni ma senza mirare il bersaglio. Milan Futuro si vede al 17' quando Magrassi da posizione defilata scarta il portiere e mette in mezzo, con la retroguardia avversaria che riesce ad allontanare il pericolo. Mavrommatis in cabina di regia ha modo di avanzare a calciare, doppio tentativo a cavallo della mezz'ora e pallone a lato. Torniamo pericolosi al 32' dopo un angolo, Sardo colpisce di testa e lambisce il palo.

Dopo un avvio di ripresa abbastanza sornione, al 60' i rossoneri sprecano una grande occasione: passaggio di Branca per Magrassi, il quale perde la battaglia personale con Leoni che riesce a respingere. Al 63' Dalpiaz si mette in proprio e crossa impegnando ancora il portiere. Siamo in un buon momento e al 75' concretizziamo il predominio: Sala in verticale taglia il campo e arriva in area, il tocco esterno elegante di Sardo vale il vantaggio. Finale sobrio e amministrato, avversario poco presente in attacco, nel recupero Magrassi manca nuovamente la finalizzazione davanti a Leoni.

Il tabellino — OLTREPÒ-MILAN FUTURO 0-1

OLTREPÒ (3-5-2): Leoni; Gandolfi, Momodu, Bernini; Lucino, Raso, Mavrommatis (23'st Lo Monaco), Villoni (41'st Crivelli), Caremoli (33'st Infantino); Hrom, Franceschinis. A disp.: Fossati; Giannosso, Rettore; Cabella, Voceri; Hassan. All.: Granoche.

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Dalpiaz (34'st Tartaglia), Vladimirov, Pagliei, Karaca; Sala, Eletu, Sardo (43'st Mazzeo); Ossola (5'st Branca), Magrassi, Traoré (34'st Asanji). A disp.: Longoni; Vechiu; Geroli, Hodzic, Pandolfi. All.: Oddo.

Arbitro: Lupo di Venosa.

Gol: 30'st Sardo (MF).

Ammoniti: 25'st Vladimirov (MF), 42'st Lucino (O).