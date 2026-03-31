Calciomercato Milan, colpo Kostic: è ufficiale. Dove giocherà

"AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio 2026. L'attaccante, nato nel 2007, arriva dal Fudbalski Klub Partizan e farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti", questo il comunicato ufficiale del club rossonero che accoglie il nuovo talento in rosa.
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Primo colpo del Milan: ufficiale l’arrivo di Kostic. Ecco il piano dei rossoneri
Calciomercato: il Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni dell'attaccante classe 2007 Andrej Kostic. Il comunicato con i dettagli
Dettaglio importante confermato dal club: Kostic farà parte del Milan Futuro, almeno all'inizio del suo percorso da luglio in poi. Vedremo se Allegri deciderà successivamente di promuoverlo in prima squadra.
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