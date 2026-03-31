Calciomercato Milan, Pulisic futuro da scrivere: ecco quando si deciderà

Il Milan non sta vivendo un grande periodo dal punto di vista delle punte: Fullkrug e Nkunku non hanno mai convinto, Leao è alle prese con la pubalgia mentre Pulisic non riesce a sbloccarsi. Lo statunitense non ha ancora segnato in questo 2026 dopo una fine di 2025 eccezionale. Le fatiche di Pulisic si sono viste anche in nazionale ed è stato criticato anche dai tifosi degli USA. Per l'attaccante rossoneri si continua a parlare di futuro. Ecco le ultime novità.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Pulisic un futuro tutto da decidere: il giocatore valuterà il suo mercato. I dettagli
CALCIOMERCATO MILAN
Pulisic un futuro tutto da decidere: il giocatore valuterà il suo mercato. I dettagli
Calciomercato Milan, Pulisic non sta vivendo un grande periodo di forma e il suo futuro resta ancora incerto. Ecco tutti i dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
Come scrive 'Il Corriere dello Sport' Pulisic vorrebbe attendere la fine della Coppa del Mondo per esplorare il mercato e valutare le proposte che potrebbero arrivare. Al momento il rinnovo dello statunitense con il Milan sarebbe fermo e non ci sarebbero stati passi in avanti dopo i contatti di mesi fa. Da parte rossonera non ci sarebbero problemi nel rinnovare il contratto con un aumento dello stipendio. Ricordiamo poi che la società può attivare un'opzione per allungare il contratto di Pulisic fino al 2028. Futuro quindi tutto da decidere per il numero 11 rossonero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA