Calciomercato Milan, Pulisic futuro da scrivere: ecco quando si deciderà

Il Milan non sta vivendo un grande periodo dal punto di vista delle punte: Fullkrug e Nkunku non hanno mai convinto, Leao è alle prese con la pubalgia mentre Pulisic non riesce a sbloccarsi. Lo statunitense non ha ancora segnato in questo 2026 dopo una fine di 2025 eccezionale. Le fatiche di Pulisic si sono viste anche in nazionale ed è stato criticato anche dai tifosi degli USA. Per l'attaccante rossoneri si continua a parlare di futuro. Ecco le ultime novità.