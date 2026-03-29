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Infortunio Milan, Leao lavora in Portogallo per recuperare

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Emiliano Guadagnoli
29 marzo

Infortunio Milan, Leao lavora in Portogallo per recuperare al meglio dai problemi di pubalgia che sta avendo in stagione

Il Milan monitora a distanza le condizioni di Leao in vista della sfida di Pasquetta contro il Napoli. Il giocatore è attualmente in Portogallo e tornerà a Milanello la prossima settimana per allenamenti personalizzati. Ecco il lavoro in palestra del rossonero da Gazzetta.it.