PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Milan Futuro, Sala: “Dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Spero di arrivare in prima squadra un giorno”

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Milan Futuro, Sala: “Dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Spero di arrivare in prima squadra un giorno”

Emanuele Sala, capitano Milan Futuro
Le parole di Emanuele Sala al termine di Milan Futuro-Varesina 0-1: il capitano spiega cosa non è andato nella 32ª giornata di Serie D
Redazione PM

Il Milan Futuro cade in casa contro la Varesina, al termine di un match in cui i ragazzi di mister Oddo hanno creato tanto, ma non sono riusciti a raccogliere quanto di buono seminato. Gli ospiti si sono imposti per 1-0 a 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno. Decisivo il gol di Mathéssendé Baud al 77' minuto. (qui le pagelle)

Milan Futuro-Varesina 0-1, le parole di Emanuele Sala

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Al termine della partita, il capitano Emanuele Sala ha analizzato la sconfitta contro la Varesina ai microfoni di 'Milan TV'. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

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Sulla sua stagione: "L'annata è stata sicuramente più che positiva, sia a livello personale che a livello di squadra. Mi porto dietro tanta esperienza da questo campionato, perché giocare contro i grandi è molto difficile. Per il futuro spero come tutti di arrivare in prima squadra un giorno, ma ora penso al presente e cerco di andare avanti il più possibile".

Sulla sconfitta contro la Varesina: "Dobbiamo cercare di essere più cinici e di essere più cattivi quando arriviamo sotto porta per portare avanti il risultato e indirizzare subito la partita".

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