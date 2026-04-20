Sulla sua stagione: "L'annata è stata sicuramente più che positiva, sia a livello personale che a livello di squadra. Mi porto dietro tanta esperienza da questo campionato, perché giocare contro i grandi è molto difficile. Per il futuro spero come tutti di arrivare in prima squadra un giorno, ma ora penso al presente e cerco di andare avanti il più possibile".