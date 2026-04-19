Nel pomeriggio, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno, è andato in scena il match tra Milan Futuro e Varesina. I rossoneri di mister Oddo cadono contro la squadra di Marco Spilli che si impone per 1-0 grazie alla rete di Baud al 77' minuto. Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.
PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Pagelle Milan Futuro-Varesina 0-1: brillano Cappelletti e Traoré, male Eletu e Torriani
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Pagelle Milan Futuro-Varesina 0-1: brillano Cappelletti e Traoré, male Eletu e Torriani
È appena terminata Milan Futuro-Varesina, sfida valida per la 32ª giornata di Serie D girone B: ecco nostre le pagelle
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