Milan Futuro-Varesina, le pagelle | AC Milan News e ultime notizie (Credits Getty Images)

Nel pomeriggio, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno, è andato in scena il match tra Milan Futuro e Varesina. I rossoneri di mister Oddo cadono contro la squadra di Marco Spilli che si impone per 1-0 grazie alla rete di Baud al 77' minuto. Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.