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Playoff Serie D, sarà Chievo-Milan Futuro—
La semifinale di girone vedrà di fronte la terza e la quarta classificata, in gara secca sul campo della squadra meglio piazzata, ovvero il Chievo. Questo significa che il Milan Futuro dovrà imporsi in trasferta per proseguire il proprio cammino.
Il regolamento prevede che, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari, passi il turno la formazione meglio classificata nella stagione regolare. Un dettaglio che rende ancora più complessa la missione rossonera.
Come funzionano i Playoff di Serie D—
Gli spareggi coinvolgono le squadre classificate dal secondo al quinto posto di ciascun girone. Sono strutturati in semifinali (2ª-5ª e 3ª-4ª) e finale di girone, sempre in gara unica. Non si disputano se tra le sfidanti c’è un distacco pari o superiore a 10 punti.
Le nove vincitrici dei gironi, insieme alla vincente della Coppa Italia di Serie D, accedono alla fase nazionale, utile a stilare una graduatoria per eventuali ripescaggi in Serie C. I Playoff, infatti, non garantiscono la promozione diretta, ma rappresentano un passaggio strategico in ottica futura. Il Milan Futuro ha fatto il suo dovere in campionato. Ora serve continuità per continuare a sognare.
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