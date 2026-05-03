La semifinale di girone vedrà di fronte la terza e la quarta classificata, in gara secca sul campo della squadra meglio piazzata, ovvero il Chievo . Questo significa che il Milan Futuro dovrà imporsi in trasferta per proseguire il proprio cammino.

Come funzionano i Playoff di Serie D

Gli spareggi coinvolgono le squadre classificate dal secondo al quinto posto di ciascun girone. Sono strutturati in semifinali (2ª-5ª e 3ª-4ª) e finale di girone, sempre in gara unica. Non si disputano se tra le sfidanti c’è un distacco pari o superiore a 10 punti.