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Milan Futuro, sarà il Chievo l’avversario ai playoff: ecco come funzionano gli spareggi in Serie D

Playoff Serie D, Milan Futuro-Chievo Verona
Il Milan Futuro chiude la regular season nel migliore dei modi e si prepara alla fase decisiva. Con il roboante 10-1 inflitto alla Vogherese, ultima in classifica, la squadra di Massimo Oddo ha blindato il quarto posto nel girone B di Serie D,...
Redazione PM

Il Milan Futuro chiude la regular season nel migliore dei modi e si prepara alla fase decisiva. Con il roboante 10-1 inflitto alla Vogherese, ultima in classifica, la squadra di Massimo Oddo ha blindato il quarto posto nel girone B di Serie D, conquistando l’accesso ai Playoff. (qui le pagelle di Milan Futuro-Vogherese)

Nel primo turno degli spareggi, i rossoneri affronteranno in trasferta il Chievo Verona, terzo classificato nello stesso girone del Diavolo, allenato da Marco Didu. Un avversario già battuto due volte in stagione: 3-2 all’andata in casa e 3-1 al ritorno in Veneto. Precedenti incoraggianti, ma nei Playoff la gestione della pressione può fare la differenza.

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La semifinale di girone vedrà di fronte la terza e la quarta classificata, in gara secca sul campo della squadra meglio piazzata, ovvero il Chievo. Questo significa che il Milan Futuro dovrà imporsi in trasferta per proseguire il proprio cammino.

Il regolamento prevede che, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari, passi il turno la formazione meglio classificata nella stagione regolare. Un dettaglio che rende ancora più complessa la missione rossonera.

Come funzionano i Playoff di Serie D

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Gli spareggi coinvolgono le squadre classificate dal secondo al quinto posto di ciascun girone. Sono strutturati in semifinali (2ª-5ª e 3ª-4ª) e finale di girone, sempre in gara unica. Non si disputano se tra le sfidanti c’è un distacco pari o superiore a 10 punti.

Le nove vincitrici dei gironi, insieme alla vincente della Coppa Italia di Serie D, accedono alla fase nazionale, utile a stilare una graduatoria per eventuali ripescaggi in Serie C. I Playoff, infatti, non garantiscono la promozione diretta, ma rappresentano un passaggio strategico in ottica futura. Il Milan Futuro ha fatto il suo dovere in campionato. Ora serve continuità per continuare a sognare.

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