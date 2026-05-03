Il secondo tempo

Nel secondo tempo il Milan Futuro dilaga. Al 51', il rinvio sbagliato del portiere avversario finisce sulla testa di Magrassi, che sigla il gol del 6-0. Poco più tardi c'è spazio anche per il classe 2009 Menon: finta che mette a sedere il portiere e palla appoggiata in rete. Al 59' Magrassi firma la sua prima tripletta in rossonero, mentre al 72' trova la via del gol anche Balentien, al rientro in campo dopo un infortunio che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. All'80' Zito segna il gol della bandiera per la Vogherese, portando il risultato sul 9-1. Nel finale gioisce anche Chaka Traoré, che dopo tanti dribbling e altrettante occasioni mancate, batte Maglieri con un mancino che sfiora il palo e gonfia la rete.