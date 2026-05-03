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Milan Futuro-Vogherese 10-1: gara sensazionale dei rossoneri che volano ai playoff

Serie D, Milan Futuro-Vogherese 10-1
Alle ore 15:00 si è giocata la partita di Serie D tra Milan Futuro e Vogherese: ecco il commento della partita
Redazione PM

Nel pomeriggio è andata in scena Milan Futuro-Vogherese, ultima partita della regular season del campionato di Serie D girone B. I rossoneri hanno disintegrato l'ultima in classifica, imponendosi con un netto 10-1, destinato a restare nella storia della seconda squadra del Diavolo. Ecco, di seguito, il resoconto del match che si è giocato allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA). (qui le pagelle).

Milan Futuro-Vogherese, il primo tempo

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I rossoneri chiudono la pratica già nel primo tempo. Al 13' Matteo Pagliei la sblocca con un eurogol di tacco su assist di Branca dalla sinistra, mentre 5 minuti più tardi Magrassi segna la rete del raddoppio anticipando tutti sul cross di Cappelletti. Poco più tardi, al 23', Russo segna nella porta sbagliata, messo in difficoltà da un altro pallone velenoso partito dai piedi di Cappelletti. Ci pensa Branca a calare il poker rossonero: al 39' lascia partire un mancino micidiale dal limite dell'area che finisce sotto l'incrocio. Il Diavolo non si ferma. Nel recupero Cappelletti è ancora decisivo: traversone rasoterra che Nash Perera deve solo spingere in porta. Mister Oddo può essere soddisfatto dei suoi ragazzi, che tornano negli spogliatoi in vantaggio per 5-0.

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Il secondo tempo

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Nel secondo tempo il Milan Futuro dilaga. Al 51', il rinvio sbagliato del portiere avversario finisce sulla testa di Magrassi, che sigla il gol del 6-0. Poco più tardi c'è spazio anche per il classe 2009 Menon: finta che mette a sedere il portiere e palla appoggiata in rete. Al 59' Magrassi firma la sua prima tripletta in rossonero, mentre al 72' trova la via del gol anche Balentien, al rientro in campo dopo un infortunio che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. All'80' Zito segna il gol della bandiera per la Vogherese, portando il risultato sul 9-1. Nel finale gioisce anche Chaka Traoré, che dopo tanti dribbling e altrettante occasioni mancate, batte Maglieri con un mancino che sfiora il palo e gonfia la rete.

Il Milan Futuro di Massimo Oddo blinda così la qualificazione ai playoff e chiude la sua prima stagione in Serie D al quarto posto del girone B. I rossoneri saranno impegnati negli spareggi già a partire dal prossimo weekend: domenica 10 maggio, Magrassi e compagni andranno a Verona per sfidare il Chievo di Marco Dudu, già battuto due volte nella regular season.

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