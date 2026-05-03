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Milan Futuro-Vogherese, le formazioni ufficiali: Oddo lancia Perera dal 1′

Massimo Oddo, allenatore Milan Futuro
Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Vogherese, 34ª giornata di Serie D girone B: ecco le scelte di Massimo Oddo e Beppe Dicuonzo
Redazione PM

I riflettori dello stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), sono pronti ad accendersi su Milan Futuro-Vogherese, ultimo match della regular season di Serie D. I rossoneri di Massimo Oddo hanno bisogno almeno di un pareggio per blindare la qualificazione ai playoff, mentre gli ospiti sono ultimissimi in classifica e non hanno più nulla da chiedere al campionato.

Il momento delle due squadre

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I rossoneri arrivano dalla brillante vittoria per 3-1 sul campo della Castellanzese, grazie alla doppietta di Magrassi e al sigillo finale di Branca: un segnale importante dopo il ko casalingo contro la Varesina. Alla vigilia della 34ª giornata, il Milan Futuro di mister Oddo occupa il quarto posto in classifica con 53 punti: serve tenere a distanza il Brusaporto che insegue a quota 51. Attenzione ai diffidati Ossola ed Eletu in ottica playoff.

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La Vogherese arriva all'appuntamento da retrocessa, ma resta l'obiettivo di onorare la competizione fino all'ultimo. Alcune situazioni extracampo hanno condannato gli ospiti ad una penalizzazione di 31 punti, che ha inevitabilmente compromesso la stagione. Dalle ultime uscite la squadra sembra essersi arresa, terminando la stagione con passivi pesanti come il 6-1 contro la Virtus CiseranoBergamo e il più recente 6-0 a interno contro il Caldiero Terme.

Milan Futuro-Vogherese, le formazioni ufficiali

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Milan (4-3-3): Torriani, Cappelletti, Vladimirov, Pagliei, Perera, Menon, Branca, Sala, Geroli, Magrassi, C. Traoré. Allenatore: Massimo Oddo. A disposizione: Longoni, Dalpiaz, Colombo, Minotti, Seedorf, Balentien, Sardo, Asanji, Ossola

Vogherese: Maglieri; Fasano, Guerra, Scarfì, Russo, Ricci, Prinelli, Zito, Mazzola, Di Rienzo, Cammarota. Allenatore: Beppe Dicuonzo. A disposizione: Selvaggio, Nicosia, Salomone, Lipodio, Montesano, Bisogno, Oumarou, Manelli, Folli

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