La Vogherese arriva all'appuntamento da retrocessa, ma resta l'obiettivo di onorare la competizione fino all'ultimo. Alcune situazioni extracampo hanno condannato gli ospiti ad una penalizzazione di 31 punti, che ha inevitabilmente compromesso la stagione. Dalle ultime uscite la squadra sembra essersi arresa, terminando la stagione con passivi pesanti come il 6-1 contro la Virtus CiseranoBergamo e il più recente 6-0 a interno contro il Caldiero Terme.
Milan Futuro-Vogherese, le formazioni ufficiali—
Milan (4-3-3): Torriani, Cappelletti, Vladimirov, Pagliei, Perera, Menon, Branca, Sala, Geroli, Magrassi, C. Traoré. Allenatore: Massimo Oddo. A disposizione: Longoni, Dalpiaz, Colombo, Minotti, Seedorf, Balentien, Sardo, Asanji, Ossola
Vogherese: Maglieri; Fasano, Guerra, Scarfì, Russo, Ricci, Prinelli, Zito, Mazzola, Di Rienzo, Cammarota. Allenatore: Beppe Dicuonzo. A disposizione: Selvaggio, Nicosia, Salomone, Lipodio, Montesano, Bisogno, Oumarou, Manelli, Folli
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