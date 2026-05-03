I riflettori dello stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), sono pronti ad accendersi su Milan Futuro-Vogherese, ultimo match della regular season di Serie D. I rossoneri di Massimo Oddo hanno bisogno almeno di un pareggio per blindare la qualificazione ai playoff, mentre gli ospiti sono ultimissimi in classifica e non hanno più nulla da chiedere al campionato.