Menon ha giocato 59 minuti, schierato da esterno destro, mentre aveva ufficialmente esordito, entrando dalla panchina, contro la Real Calepina, giocando 30 minuti. Contro la Castellanzese ha giocato un'ottima partita (come tutto il Milan Futuro), dimostrando di essere già prontissimo per la categoria, nonostante sia davvero molto, molto giovane. Un giocatore davvero molto interessante per il futuro: duttile, veloce, bravo con il pallone tra i piedi e a dribblare gli avversari. Ancora è ovviamente da testare nelle categorie superiori, ma in carriera è stato rapace e freddissimo sotto porta. Basti vedere i suoi numeri: nel Campionato Under 17 - B 25/26 ha segnato 12 gol con 5 assist in 22 presenze (dati transfermarkt.it). La peculiarità è che non ha giocato con il Milan Primavera e ha solo una presenza con l'Under 18 del Milan. Ha fatto il triplo salto dall'Under 17 al Milan Futuro, sintomo che Massimo Oddo e tutto il mondo rossonero crede tantissimo nelle qualità del ragazzo. Un trattamento unico: Camarda, Bartesaghi e Comotto (tre dei più brillanti talenti degli ultimi anni del settore giovanile rossonero) sono passati tutti nell'Under 20 rossonera. Vedremo se domenica scenderà ancora in campo con il Milan Futuro. Siamo tutti in attesa di vedere come crescerà nei rossoneri il talento cristallino del giovane Luca Menon.