Nel pomeriggio, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), è andato in scena l'ultimo atto della regular season di Serie D: Milan Futuro-Vogherese. I rossoneri hanno schiantato gli ospiti con un 10-1 destinato a restare nella storia, blindando così la qualificazione ai playoff. Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.
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Pagelle Milan Futuro-Vogherese 10-1: Magrassi e Cappelletti fuori categoria
È appena terminata Milan Futuro-Vogherese, sfida valida per la 34ª giornata del campionato di Serie D girone B: ecco le nostre pagelle