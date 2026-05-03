Milan Futuro-Vogherese, le pagelle | AC Milan News e ultime notizie (Credits Getty Images)

Nel pomeriggio, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), è andato in scena l'ultimo atto della regular season di Serie D: Milan Futuro-Vogherese. I rossoneri hanno schiantato gli ospiti con un 10-1 destinato a restare nella storia, blindando così la qualificazione ai playoff. Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.