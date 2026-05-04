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Milan Futuro, il messaggio della squadra a Tassotti: “Ti aspettiamo”. Ecco cosa è successo

Mauro Tassotti, collaboratore tecnico Milan Futuro
Prima del 10-1 alla Vogherese, il Milan Futuro dedica una maglia a Mauro Tassotti: gesto di vicinanza e vittoria roboante nell’ultima di regular season
Redazione PM

Il Milan Futuro chiude la regular season del Girone B di Serie D con una vittoria travolgente: 10-1 alla Vogherese nell’ultimo atto prima dei playoff (qui le pagelle). Ma il risultato, pur clamoroso, passa in secondo piano rispetto al messaggio lanciato pochi istanti prima del fischio d’inizio.

Durante la foto di squadra, i rossoneri hanno esposto una maglia con la scritta “Ti aspettiamo Tasso”, dedicata a Mauro Tassotti, assente per un piccolo intervento chirurgico. Un gesto significativo, che testimonia il legame tra il gruppo e uno dei punti di riferimento del progetto.

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Il legame tra Tassotti e il Milan

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Collaboratore tecnico del Milan Futuro dalla stagione 2024/2025, Tassotti è parte integrante del progetto fin dalla sua nascita. La sua storia con il Diavolo, però, affonda le radici molto più indietro: difensore rossonero dal 1980 al 1997, ha scritto pagine importanti in campo prima di iniziare una lunga carriera in panchina.

Dalla Primavera (con due Tornei di Viareggio vinti) al ruolo di vice di Carlo Ancelotti negli anni delle due Champions League, fino alle esperienze con Allegri, Seedorf e Inzaghi, Tassotti ha attraversato decenni di storia milanista. Dopo le esperienze con Andriy Shevchenko tra Ucraina e Genoa e il ruolo da vicepresidente della federazione ucraina, il ritorno al Milan nel febbraio 2025. Il messaggio della squadra, nel giorno di una vittoria larga e convincente, racconta più di qualsiasi risultato.

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