Collaboratore tecnico del Milan Futuro dalla stagione 2024/2025, Tassotti è parte integrante del progetto fin dalla sua nascita. La sua storia con il Diavolo, però, affonda le radici molto più indietro: difensore rossonero dal 1980 al 1997, ha scritto pagine importanti in campo prima di iniziare una lunga carriera in panchina.

Dalla Primavera (con due Tornei di Viareggio vinti) al ruolo di vice di Carlo Ancelotti negli anni delle due Champions League, fino alle esperienze con Allegri, Seedorf e Inzaghi, Tassotti ha attraversato decenni di storia milanista. Dopo le esperienze con Andriy Shevchenko tra Ucraina e Genoa e il ruolo da vicepresidente della federazione ucraina, il ritorno al Milan nel febbraio 2025. Il messaggio della squadra, nel giorno di una vittoria larga e convincente, racconta più di qualsiasi risultato.