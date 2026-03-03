Milan Futuro, Vladimirov: 'Contento per il gol, ma volevo la vittoria'

Pianeta Milan
Milan Futuro, Vladimirov: “Contento per il gol, ma avrei preferito vincere la partita”

Al termine di Milan Futuro-Folgore Caratese 1-1, il difensore rossonero Valeri Vladimirov ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole
Domenica pomeriggio, il Milan Futuro affidato alla guida tecnica di Massimo Oddo è tornato in campo per disputare il big match della 26^ giornata della Serie D 2025/26 contro la prima in classifica. Parliamo, ovviamente, della Folgore Caratese dell'allenatore Nicola Belmonte.

Milan Futuro, le parole di Vladimirov

Dopo un primo tempo complicato, i rossoneri sono rientrati in campo nella seconda frazione con uno spirito diverso. Infatti, dopo poco, l'Under 23 rossonera ha pareggiato i conti grazie al gol di Vladimirov. Alla fine dei conti, i rossoneri avrebbero meritato qualcosa in più contro la Folgore, ma il pareggio fa abbastanza felici tutti. Nel post partita, l'autore della rete rossonera Valeri Vladimirov ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole.

Sul gol segnato e sulla partita: «Bel gol. Ho visto la porta, ho fatto finta di tirare con il destro e sono andato sul sinistro. Sono contento, però sarei stato più contento se avessimo vinto la partita. Match difficile, anche loro erano bravi e hanno fatto il primo gol. Siamo stati bravi, aggressivi, contro una squadra forte. Loro sono primi in classifica, siamo stati bravi. Volevo vincere, ma anche l’1-1 va bene».

