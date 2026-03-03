Milan Futuro, Vladimirov: 'Contento per il gol, ma volevo la vittoria'

Sul gol segnato e sulla partita: «Bel gol. Ho visto la porta, ho fatto finta di tirare con il destro e sono andato sul sinistro. Sono contento, però sarei stato più contento se avessimo vinto la partita. Match difficile, anche loro erano bravi e hanno fatto il primo gol. Siamo stati bravi, aggressivi, contro una squadra forte. Loro sono primi in classifica, siamo stati bravi. Volevo vincere, ma anche l’1-1 va bene».