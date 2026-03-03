Galliani: “Come nascono i giorni del Condor? Nascono da un mio pensiero”

Adriano Galliani ex dirigente di Milan e Monza ha raccontato come sono nati i 'Giorni del Condor' nelle sessioni di calciomercato

Adriano Galliani ex dirigente di Milan e Monza ha raccontato a Radio TV Serie A di come nascono i famosi ' Giorni del Condor ' ovvero gli ultimi giorni delle sessione di calciomercato in cui il dirigente si muoveva molto alla ricerca di opportunità interessanti.

Ecco il racconto ripreso da Instagram: "Come nascono i giorni del Condor? Nascono da un mio pensiero, cioè che il valore dei calciatori è molto forte all'inizio del mercato e scende durante il mercato. Quindi ho sempre pensato che fosse una buona cosa vendere, quando devi vendere, all'inizio del mercato e comprare negli ultimi giorni del mercato". Il 24 marzo 1986 Adriano Galliani diventa amministratore delegato del Milan, in seguito all'acquisto della società da parte di Silvio Berlusconi. Insieme, in 31 anni vinceranno 29 trofei con i rossoneri, prima di lasciare al momento della vendita del club, il 13 aprile 2017. Galliani ha anche ricoperto il ruolo di vicepresidente vicario.