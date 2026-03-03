"Ho deciso di smettere di guardare il calcio. Non mi piace più il nostro sport. Ho guardato Arsenal contro Chelsea, che partita assolutamente schifosa". Non ci va leggero Ruud Gullit ex calciatore e leggenda del Milan. L'olandese ha parlato del calcio moderno durante il programma 'Rondo' di Ziggo. Ecco le sue parole: "Il calcio è diventato assolutamente orribile. Spero che questa non sia la strada che stiamo prendendo. Aspetto giocatori che affrontino di nuovo i difensori, qualcuno come Lamine Yamal".