"Ho deciso di smettere di guardare il calcio. Non mi piace più il nostro sport. Ho guardato Arsenal contro Chelsea, che partita assolutamente schifosa". Non ci va leggero Ruud Gullit ex calciatore e leggenda del Milan. L'olandese ha parlato del calcio moderno durante il programma 'Rondo' di Ziggo. Ecco le sue parole: "Il calcio è diventato assolutamente orribile. Spero che questa non sia la strada che stiamo prendendo. Aspetto giocatori che affrontino di nuovo i difensori, qualcuno come Lamine Yamal".
L'annuncio shock di Gullit: "Ho deciso di smettere di guardare il calcio". Ecco il motivo
Non ci va leggero Ruud Gullit ex calciatore e leggenda del Milan che parla con termini abbastanza pesanti del calcio moderno. Le sue parole durante il programma 'Rondo' di Ziggo
Gullit continua con il suo pensiero: "Sembra che tutto sia controllato da un computer. Mi manca il divertimento. Penso che sia un vero peccato. Ecco perché ultimamente ho guardato molto i momenti salienti, perché penso che lo sport stia diventando meno divertente". Un parere molto importante quello dell'ex calciatore del Milan sul calcio moderno. Vedremo se il prossimo derby tra il Diavolo e l'Inter in programma questa domenica potrà fare cambiare idea all'olandese.
