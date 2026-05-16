Il cambio in dirigenza, l'accordo con Goretzka, la proposta Joe Gomez e il ritorno di Luka Modric. Questo e molto altro: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Nelle prossime schede potete trovare le news che abbiamo voluto analizzare per tutti voi.