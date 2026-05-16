Domenica alle 12:00, i riflettori del 'Marassi' si accenderanno su Genoa-Milan, match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. I rossoneri potranno contare su Modric, che come annunciato da Allegri in conferenza stampa, sarà a disposizione grazie a una speciale maschera protettiva. Tra le fila del Diavolo spiccano le assenze di Leao, Saelemaekers ed Estupinan, costretti a saltare la sfida per squalifica. Lato Genoa, anche De Rossi dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti.
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Genoa, i convocati di De Rossi per il match contro Il Milan: la scelta su Baldanzi e Norton-Cuffy
Genoa-Milan, le condizioni di Otoa, Baldanzi, Norton-Cuffy e Cornet—
Per il Genoa, tornano a disposizione Baldanzi e Otoa, pienamente recuperati dai problemi fisici che ne hanno condizionato le ultime settimane. Situazione diversa per Cornet e Norton-Cuffy: l'esterno ivoriano è ancora alle prese con un affaticamento muscolare, mentre il terzino inglese non ha ancora recuperato dal problema alla coscia che lo tiene ai box da quasi due mesi.
La lista dei convocati di De Rossi—
Alex Amorim
Tommaso Baldanzi
Justin Bijlow
Lorenzo Colombo
Mamedi Doucoure
Jeff Ekhator
Caleb Ekuban
Mikael Ellertsson
Morten Frendrup
Jacopo Grossi
Lukas Klisys
Gael Lafont
Nicola Leali
Ruslan Malinovskiy
Alessandro Marcandalli
Aaron Martin
Patrizio Masini
Sebastian Otoa
Latif Ouedraogo
Stefano Sabelli
Daniele Sommariva
Johan Vasquez
Vitor Vitinha
Nils Zatterstrom
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