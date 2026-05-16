Il Genoa ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Milan: ecco le scelte di De Rossi, tra assenti illustri e recuperi importanti

Domenica alle 12:00, i riflettori del 'Marassi' si accenderanno su Genoa-Milan, match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. I rossoneri potranno contare su Modric , che come annunciato da Allegri in conferenza stampa, sarà a disposizione grazie a una speciale maschera protettiva. Tra le fila del Diavolo spiccano le assenze di Leao, Saelemaekers ed Estupinan , costretti a saltare la sfida per squalifica. Lato Genoa , anche De Rossi dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti.

Genoa-Milan, le condizioni di Otoa, Baldanzi, Norton-Cuffy e Cornet

Per il Genoa, tornano a disposizione Baldanzi e Otoa, pienamente recuperati dai problemi fisici che ne hanno condizionato le ultime settimane. Situazione diversa per Cornet e Norton-Cuffy: l'esterno ivoriano è ancora alle prese con un affaticamento muscolare, mentre il terzino inglese non ha ancora recuperato dal problema alla coscia che lo tiene ai box da quasi due mesi.