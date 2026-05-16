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Genoa, i convocati di De Rossi per il match contro Il Milan: la scelta su Baldanzi e Norton-Cuffy

Daniele De Rossi, allenatore Genoa
Il Genoa ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Milan: ecco le scelte di De Rossi, tra assenti illustri e recuperi importanti
Redazione PM

Domenica alle 12:00, i riflettori del 'Marassi' si accenderanno su Genoa-Milan, match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. I rossoneri potranno contare su Modric, che come annunciato da Allegri in conferenza stampa, sarà a disposizione grazie a una speciale maschera protettiva. Tra le fila del Diavolo spiccano le assenze di Leao, Saelemaekers ed Estupinan, costretti a saltare la sfida per squalifica. Lato Genoa, anche De Rossi dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti.

Genoa-Milan, le condizioni di Otoa, Baldanzi, Norton-Cuffy e Cornet

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Per il Genoa, tornano a disposizione Baldanzi e Otoa, pienamente recuperati dai problemi fisici che ne hanno condizionato le ultime settimane. Situazione diversa per Cornet e Norton-Cuffy: l'esterno ivoriano è ancora alle prese con un affaticamento muscolare, mentre il terzino inglese non ha ancora recuperato dal problema alla coscia che lo tiene ai box da quasi due mesi.

La lista dei convocati di De Rossi

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Alex Amorim

Tommaso Baldanzi

Justin Bijlow

Lorenzo Colombo

Mamedi Doucoure

Jeff Ekhator

Caleb Ekuban

Mikael Ellertsson

Morten Frendrup

Jacopo Grossi

Lukas Klisys

Gael Lafont

Nicola Leali

Ruslan Malinovskiy

Alessandro Marcandalli

Aaron Martin

Patrizio Masini

Sebastian Otoa

Latif Ouedraogo

Stefano Sabelli

Daniele Sommariva

Johan Vasquez

Vitor Vitinha

Nils Zatterstrom

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