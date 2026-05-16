Il Milan si prepara ad affrontare il Genoa e lo fa con un recupero importante: Luka Modric è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà pienamente a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida del 'Marassi'. Un gesto da campione vero, che ha bruciato le tappe per rientrare il prima possibile e dare una mano ai propri compagni in vista delle ultime due partite della stagione. Qualcuno se la sarebbe presa comoda con un Mondiale alle porte, ma non il fuoriclasse croato, che anche a 40 anni sembra avere lo stesso entusiasmo di sempre.