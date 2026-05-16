Il Milan si prepara ad affrontare il Genoa e lo fa con un recupero importante: Luka Modric è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà pienamente a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida del 'Marassi'. Un gesto da campione vero, che ha bruciato le tappe per rientrare il prima possibile e dare una mano ai propri compagni in vista delle ultime due partite della stagione. Qualcuno se la sarebbe presa comoda con un Mondiale alle porte, ma non il fuoriclasse croato, che anche a 40 anni sembra avere lo stesso entusiasmo di sempre.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Modric, gesto clamoroso. Genoa-Milan, Allegri ha scelto l’attacco: la probabile formazione
ULTIME MILAN NEWS
Modric, gesto clamoroso. Genoa-Milan, Allegri ha scelto l’attacco: la probabile formazione
Dal rientro in gruppo di Luka Modric alle probabili formazioni di Genoa-Milan: Stefano Bressi analizza i temi del giorno sul YouTube di Pianeta Milan
Genoa-Milan, le probabili formazioni—
Le parole di Allegri in conferenza stampa hanno offerto diversi spunti interessanti, che ci permettono di avere un'idea di quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan contro il Genoa. Il nostro inviato Stefano Bressi parla di tutto questo e di molto altro nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan che potete trovare qui sotto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA