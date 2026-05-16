Per rispondere a questa domanda, abbiamo calcolato il totale delle entrate e delle uscite dal 2022 in poi, anno in cui Cardinale è diventato proprietario del Milan , subentrando al fondo Elliott.

Da questi numeri possiamo evincere che il totale dei milioni spesi da Cardinale ammonta a 187 milioni di euro. Nel bilancio complessivo dei soli sborsati "di tasca propria", nessun club ha investito quanto il Milan dal 2022 ad oggi. La squadra che più si avvicina è la Juventus, che ne ha spesi 175. Ciò significa soltanto una cosa: Cardinale non ha detto una bugia, il Diavolo è davvero la società che ha tirato fuori più milioni per finanziare il calciomercato.