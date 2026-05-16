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Letizia: “Non è vero che Cardinale ha speso più di tutti”, ma i numeri danno ragione al proprietario del Milan

Gerry Cardinale, proprietario Milan
Francesco Letizia attacca Gerry Cardinale sulle spese del Milan, ma l'analisi dei bilanci dal 2022 ad oggi dà ragione al proprietario rossonero
Redazione PM

Le recenti interviste di Gerry Cardinale hanno suscitato diverse discussioni all'interno del mondo Milan. Tra i vari temi trattati, il proprietario del club ha affermato che: "Il Milan è la squadra che ha speso più di tutti negli ultimi anni". Una constatazione che non trova d'accordo Francesco Letizia. Il giornalista di 'Sportitalia', si è espresso in maniera netta nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Di seguito, un estratto delle sue parole.

“Cardinale dice che il Milan è la squadra che ha speso di più? Falsità. Spendere vuol dire mettere i soldi di tasca propria, non rimettere dentro quello che guadagni. Ci mancherebbe che pretendeva anche di guadagnarci ogni anno dal Milan. Se io vendo tutto e ricompro ogni anno, non ho speso niente. Ho solo movimentato soldi e fatto un po’ di caos, ma spendere significa un’altra cosa. Quella frase ‘Potremmo prendere i migliori al Mondo’ suona come una beffa: il Milan merita esattamente quello, modelli alternativi non sono adatti al nostro blasone, che li applichi al Tolosa”.

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Letizia o Cardinale, chi ha ragione?

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Per rispondere a questa domanda, abbiamo calcolato il totale delle entrate e delle uscite dal 2022 in poi, anno in cui Cardinale è diventato proprietario del Milan, subentrando al fondo Elliott.

2025/2026: entrate 176 milioni di euro, spese 170 milioni. Bilancio: +6 milioni. 2024/2025: entrate 53 milioni, uscite 139 milioni. Bilancio: -85 milioni. 2023/2024: entrate 74 milioni, uscite 132 milioni. Bilancio: -58 milioni. 2022/2023: entrate 11 milioni di euro, uscite 61 milioni. Bilancio: -50 milioni.

Da questi numeri possiamo evincere che il totale dei milioni spesi da Cardinale  ammonta a 187 milioni di euro. Nel bilancio complessivo dei soli sborsati "di tasca propria", nessun club ha investito quanto il Milan dal 2022 ad oggi. La squadra che più si avvicina è la Juventus, che ne ha spesi 175. Ciò significa soltanto una cosa: Cardinale non ha detto una bugia, il Diavolo è davvero la società che ha tirato fuori più milioni per finanziare il calciomercato.

 

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