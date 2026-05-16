Letizia: “Non è vero che Cardinale ha speso più di tutti”, ma i numeri danno ragione al proprietario del Milan
Letizia o Cardinale, chi ha ragione?—
Per rispondere a questa domanda, abbiamo calcolato il totale delle entrate e delle uscite dal 2022 in poi, anno in cui Cardinale è diventato proprietario del Milan, subentrando al fondo Elliott.
2025/2026: entrate 176 milioni di euro, spese 170 milioni. Bilancio: +6 milioni. 2024/2025: entrate 53 milioni, uscite 139 milioni. Bilancio: -85 milioni. 2023/2024: entrate 74 milioni, uscite 132 milioni. Bilancio: -58 milioni. 2022/2023: entrate 11 milioni di euro, uscite 61 milioni. Bilancio: -50 milioni.
Da questi numeri possiamo evincere che il totale dei milioni spesi da Cardinale ammonta a 187 milioni di euro. Nel bilancio complessivo dei soli sborsati "di tasca propria", nessun club ha investito quanto il Milan dal 2022 ad oggi. La squadra che più si avvicina è la Juventus, che ne ha spesi 175. Ciò significa soltanto una cosa: Cardinale non ha detto una bugia, il Diavolo è davvero la società che ha tirato fuori più milioni per finanziare il calciomercato.
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