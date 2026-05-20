Le parole di Caressa sul futuro di Allegri — In merito al futuro di Allegri, alle tensioni societarie e al momento del Milan si è espresso anche in noto giornalista, telecronista e conduttore televisivo Fabio Caressa. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.

I dubbi sul rendimento della squadra e sul mercato "Il Milan poteva fare di più? Sinceramente ho i miei dubbi, considerando gli attaccanti scesi in campo. Non ne sono affatto sicuro se guardiamo alla stagione di Leao o agli infortuni di Pulisic. Quest'ultimo è stato un trascinatore negli anni passati, ma quest'anno non ha giocato bene. Rimangono poi i punti interrogativi sul mercato estivo."

Le tensioni societarie e l'obiettivo Champions "Pesano anche i noti problemi interni alla società, caratterizzata da visioni e posizioni differenti. Con un quadro simile, non so davvero se si potesse raccogliere molto di più. Una cosa è certa: se il Milan si qualifica in Champions League, l'obiettivo stagionale viene comunque raggiunto."

Il futuro di Allegri sulla panchina "La qualificazione, tuttavia, non garantisce la permanenza di Allegri. Anzi, se dovessi scommetterci adesso, direi che la sua conferma è più no che sì. Le cose nel calcio possono cambiare in fretta, ma al momento la situazione è questa."

L'assetto societario e il ruolo di Ibrahimovic "Sento fare il nome di Galliani, ma l'ipotesi mi sembra strana. Gerry Cardinale ora ha pieni poteri societari. Mi pare difficile, quindi, che non confermi la scelta di affidarsi a Ibrahimovic. È una decisione che il proprietario aveva già preso in passato, persino quando la questione societaria non era ancora risolta del tutto."