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Milan, Furlani e Moncada verso l’addio: può cambiare il futuro di Tare

Milan, Furlani e Moncada verso l'addio: può cambiare il futuro di Tare
Milan-Cagliari vale 60 milioni e il futuro del club. Tuttosport svela la fine del primo ciclo RedBird: Furlani e Moncada verso l'addio. Occhio a Tare
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Cagliari è una partita da cui passerà gran parte del futuro dei rossoneri: in caso di vittoria, il Diavolo sarebbe in Champions League. Con i 60 milioni di euro dei premi UEFA, i rossoneri potrebbero spingere forte sul mercato estivo. Senza si rischiano cessioni importanti (come lo scorso anno con Reijnders) e sarà difficile convincere i profili forti a sposare il progetto del Milan. Inoltre, per Massimiliano Allegri scatterebbe un rinnovo fino al 2028 a 6 milioni di euro e, a meno di capovolgimenti di fronte, sarebbe molto difficile un suo addio al Milan.

Milan, destino di Tare ancora non scritto

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Come scrive 'Tuttosport', Giorgio Furlani è destinato all'addio al Milan, con Calvelli che sta già lavorando per trovare il nuovo amministratore delegato rossonero: si parla di Carnevali, Fenucci, passando addirittura per Galliani (che potrebbe tornare anche con un ruolo di superconsulente), occhio anche alle piste estere. Un'altra posizione in bilico è quella del direttore sportivo Igli Tare: il suo addio non è più scontato, visto che Allegri ha parlato bene pubblicamente del DS, ma la scelta sarà del nuovo AD. Cardinale vuole proseguire con Allegri che chiede garanzie tecniche e un mercato all'altezza: probabile che Ibrahimovic rimanga ai margini con Moncada sondato dal Nizza e nel mirino del Siviglia.

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Possibile progetto nelle mani di Allegri

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Le possibili partenze di Furlani e Moncada e un ridimensionamento di Ibrahimovic, segnerebbe di fatto la fine del primo ciclo di RedBird, partito dopo Paolo Maldini. In questo caso, sempre presupponendo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Gerry Cardinale affiderebbe in toto il progetto del suo Milan a Massimiliano Allegri: l'allenatore livornese ha gettato le basi per il futuro in questa stagione, ma serve sostenerlo con colpi importanti sul mercato partendo da Leon Goretzka a centrocampo. Il focus deve essere questo: puntare sì sui giovani da valorizzare, ma con il giusto mix con i calciatori pronti e importanti come lo è il tedesco.

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