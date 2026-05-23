Milan, Furlani e Moncada verso l’addio: può cambiare il futuro di Tare

Milan-Cagliari è una partita da cui passerà gran parte del futuro dei rossoneri: in caso di vittoria, il Diavolo sarebbe in Champions League . Con i 60 milioni di euro dei premi UEFA , i rossoneri potrebbero spingere forte sul mercato estivo. Senza si rischiano cessioni importanti (come lo scorso anno con Reijnders) e sarà difficile convincere i profili forti a sposare il progetto del Milan. Inoltre, per Massimiliano Allegri scatterebbe un rinnovo fino al 2028 a 6 milioni di euro e, a meno di capovolgimenti di fronte, sarebbe molto difficile un suo addio al Milan.

Milan, destino di Tare ancora non scritto

Come scrive 'Tuttosport', Giorgio Furlani è destinato all'addio al Milan, con Calvelli che sta già lavorando per trovare il nuovo amministratore delegato rossonero: si parla di Carnevali, Fenucci, passando addirittura per Galliani (che potrebbe tornare anche con un ruolo di superconsulente), occhio anche alle piste estere. Un'altra posizione in bilico è quella del direttore sportivo Igli Tare: il suo addio non è più scontato, visto che Allegri ha parlato bene pubblicamente del DS, ma la scelta sarà del nuovo AD. Cardinale vuole proseguire con Allegri che chiede garanzie tecniche e un mercato all'altezza: probabile che Ibrahimovic rimanga ai margini con Moncada sondato dal Nizza e nel mirino del Siviglia.