Milan, Furlani e Moncada verso l’addio: può cambiare il futuro di Tare

Possibile progetto nelle mani di Allegri—
Le possibili partenze di Furlani e Moncada e un ridimensionamento di Ibrahimovic, segnerebbe di fatto la fine del primo ciclo di RedBird, partito dopo Paolo Maldini. In questo caso, sempre presupponendo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Gerry Cardinale affiderebbe in toto il progetto del suo Milan a Massimiliano Allegri: l'allenatore livornese ha gettato le basi per il futuro in questa stagione, ma serve sostenerlo con colpi importanti sul mercato partendo da Leon Goretzka a centrocampo. Il focus deve essere questo: puntare sì sui giovani da valorizzare, ma con il giusto mix con i calciatori pronti e importanti come lo è il tedesco.
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