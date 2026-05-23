Milan, prossimo AD: Galliani e non solo in corsa

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', un cambio nell'organigramma del Milan ci sarà con ogni probabilità a prescindere dal risultato di Milan-Cagliari. Dopo il lavoro in questi anni dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, c'è esigenza di rinnovamento per creare maggiore sintonia. In più fuori c'è un clima ostile per il CEO del Milan, che potrebbe decidere di fare un passo indietro in autonomia. Furlani è stato al centro della protesta dei tifosi del Milan nelle ultime settimane: prima, durante e dopo Milan-Atalanta, i tifosi rossoneri hanno protestato contro l'AD rossonero. Tra i candidati per prendere il posto di Furlani c'è Adriano Galliani che ha un ottimo rapporto con Allegri, un grande curriculum ed è l’unico che permetterebbe anche una convivenze serena tra l’allenatore e Ibrahimovic, che si dedicherebbe ad attività più commerciali. Gli altri candidati sono Giovanni Carnevali del Sassuolo e Claudio Fenucci del Bologna. Tra una settimana il quadro sarà più chiaro.