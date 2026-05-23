Calciomercato Milan, quale formazione senza cessioni dallo Scudetto?

Si avvicina sempre di più la sessione estiva di calciomercato e il Milan dovrà cercare di chiudere colpi importanti per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri (se resterà) una rosa più forte, completa e lunga di quella di questa stagione. Non sarà un compito facile per la dirigenza del Diavolo che avrà un lavoro lungo e dispendioso, anche a livello economico. Vi ricordate l'ultimo Milan che vinse lo Scudetto? Stagione 2021-22, in dirigenza la coppia Massara-Maldini e in panchina Stefano Pioli. Una squadra che sembrava potesse avere un grande futuro.