Calciomercato Milan, quale formazione senza cessioni dallo Scudetto?

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CALCIOMERCATO MILAN
Theo, Tonali e non solo: la clamorosa formazione del Milan di Allegri senza cessioni
Cosa sarebbe successo se il Milan dello Scudetto 2022 non avesse mai smantellato la rosa? IL Diavolo avrebbe una formazione clamorosa, con un problema. Ecco i dettagli
Si avvicina sempre di più la sessione estiva di calciomercato e il Milan dovrà cercare di chiudere colpi importanti per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri (se resterà) una rosa più forte, completa e lunga di quella di questa stagione. Non sarà un compito facile per la dirigenza del Diavolo che avrà un lavoro lungo e dispendioso, anche a livello economico. Vi ricordate l'ultimo Milan che vinse lo Scudetto? Stagione 2021-22, in dirigenza la coppia Massara-Maldini e in panchina Stefano Pioli. Una squadra che sembrava potesse avere un grande futuro.
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