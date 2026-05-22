Matteo Moretto, esperto di mercato, ha voluto parlare del futuro di Luka Modric al Milan: rinnovo o addio?

Si prospettano dei giorni caldissimi per quello che sarà il futuro del Milan. L'unica cosa certa, però, è una sola: sia a livello societario che sportivo, tutto dipende dalla qualificazione in Champions League. Vincendo contro il Cagliari, i rossoneri si qualificherebbero matematicamente alla prossima edizione. Da questo fattore, infatti, passa anche il futuro di diversi calciatori, tra cui quello di Luka Modric.