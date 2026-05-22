“Dopo la partita di domenica si capirà meglio anche dal punto di vista societario che strada prenderanno certe scelte di Cardinale. Raccontiamo da tempo come Modric abbia chiesto garanzie sul progetto, avrebbe preferito continuare a giocare in Champions nella prossima stagione. Ovviamente il futuro di Modric dipende anche dalla Champions, ma il giocatore in realtà, da quella che filtra, sembra che voglia sposare il progetto rossonero a prescindere da tutto. La sua famiglia si è trovata molto bene a Milano, lui si è trovato molto bene a Milano. Chiaramente la volontà del ragazzo e della sua famiglia ad oggi sono nettamente preponderanti verso la permanenza in rossonero. Tutto ci porta a pensare che Modric continuerà con la maglia del Milan”.
Il gesto del croato—
Nonostante la situazione contrattuale ancora indecisa, il gesto del centrocampista croato non è passato inosservato. Modric, negli ultimi giorni, ha lavorato duramente per tornare in campo contro il Cagliari. Contro i rossoblù, il numero 14 rossonero scenderà in campo con una mascherina protettiva.
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