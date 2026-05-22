PIANETAMILAN partite probabili formazioni Verso Milan-Cagliari, le probabili formazioni: ecco le scelte di Allegri

PROBABILI FORMAZIONI

Verso Milan-Cagliari, le probabili formazioni: ecco le scelte di Allegri

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Il Milan punta a conquistare 3 punti contro il Cagliari per la Champions League: ecco le probabili formazioni a due giorni dal match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo settimane difficili, contro il Genoa il Milan di Massimiliano Allegri è tornato alla vittoria: 2-1 grazie ai gol di Christopher Nkunku e Zachary Athekame. Grazie alla vittoria contro i rossoblù, la squadra di Allegri si ritrova ancora impegnata nella lotta alla Champions League. Domenica alle ore 20:45, presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Cagliari, ultima partita della stagione. Il diavolo, infatti, ha un compito ben preciso: vincere e volare direttamente in Champions League, senza dipendere dai risultati delle altre concorrenti. Ma quali potrebbero essere le scelte degli allenatori? Vediamole assieme.

Milan-Cagliari, probabili formazioni

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Arrivano ottime notizie per Massimiliano Allegri. Luka Modric punta ad una maglia da titolare in uno dei match più importanti dell'anno: dopo l'operazione allo zigomo, il calciatore croato è tornato a disposizione (giocherà, però, con una maschera protettiva). Torna dalla squalifica Alexis Saelemaekers che, ovviamente, tornerà sulla fascia. Panchina invece per Estupinan e Rafael Leao. In attacco, infatti, dovrebbe esserci Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug.

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MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Fullkrug. All. Allegri

La situazione del Cagliari

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Per quanto riguarda i sardi, Fabio Pisacane dovrebbe schierare Palestra largo nel tridente formato da Esposito e Mendy. Ze Pedro e Adopo sembrerebbero, invece, favoriti a discapito di Zappa e Folorunsho. In difesa spazio al solito Dossena.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Mendy, Esposito. All. Pisacane

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