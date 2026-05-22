Il Milan punta a conquistare 3 punti contro il Cagliari per la Champions League: ecco le probabili formazioni a due giorni dal match
Dopo settimane difficili, contro il Genoa il Milan di Massimiliano Allegri è tornato alla vittoria: 2-1 grazie ai gol di Christopher Nkunku e Zachary Athekame. Grazie alla vittoria contro i rossoblù, la squadra di Allegri si ritrova ancora impegnata nella lotta alla Champions League. Domenica alle ore 20:45, presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Cagliari, ultima partita della stagione. Il diavolo, infatti, ha un compito ben preciso: vincere e volare direttamente in Champions League, senza dipendere dai risultati delle altre concorrenti. Ma quali potrebbero essere le scelte degli allenatori? Vediamole assieme.
Milan-Cagliari, probabili formazioni
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Arrivano ottime notizie per Massimiliano Allegri. Luka Modric punta ad una maglia da titolare in uno dei match più importanti dell'anno: dopo l'operazione allo zigomo, il calciatore croato è tornato a disposizione (giocherà, però, con una maschera protettiva). Torna dalla squalifica Alexis Saelemaekers che, ovviamente, tornerà sulla fascia. Panchina invece per Estupinan e Rafael Leao. In attacco, infatti, dovrebbe esserci Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug.