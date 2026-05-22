Dopo settimane difficili, contro il Genoa il Milan di Massimiliano Allegri è tornato alla vittoria: 2-1 grazie ai gol di Christopher Nkunku e Zachary Athekame. Grazie alla vittoria contro i rossoblù, la squadra di Allegri si ritrova ancora impegnata nella lotta alla Champions League. Domenica alle ore 20:45, presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Cagliari, ultima partita della stagione. Il diavolo, infatti, ha un compito ben preciso: vincere e volare direttamente in Champions League, senza dipendere dai risultati delle altre concorrenti. Ma quali potrebbero essere le scelte degli allenatori? Vediamole assieme.