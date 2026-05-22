Da oggi parte la missione Cagliari per il Milan: come scrive 'La Gazzetta dello Sport' è iniziato in mattinata il ritiro a Milanello con l'obiettivo di vincere contro la squadra sarda per assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Ci sono ancora dubbi sulla probabile formazione da schierare a San Siro con una certezza: in attacco ci sarà Nkunku, reduce da due ottime partite contro l'Atalanta e il Genoa. A livello di forma è quello che sta meglio nel reparto rossonero. Il dubbio rimane su chi sarà il suo partner nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri: Leao torna dalla squalifica, ma ci sono anche Pulisic, Gimenez e Füllkrug.