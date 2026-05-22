MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Nkunku, Füllkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri.
L'analisi Pianeta Milan: la coppia per scardinare il Cagliari—
Christopher Nkunku insieme a Niclas Füllkrug rappresenta la mossa tattica più logica in questo momento per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri: due giocatori che sulla carta si completano perfettamente. Il primo svaria su tutto il campo e si può allargare a sinistra con il tedesco che fa a 'cazzotti' contro la difesa del Cagliari e la fisicità di un centrale come Yerry Mina. Nkunku non può essere panchinato in questo momento, nonostante il recupero di Leao e la presenza in panchina di Pulisic: il francese è il più in forma per l'attacco del Milan ed è quello che ha dato i segnali più positivi ad Allegri.
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