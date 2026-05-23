I limiti della costruzione della rosa e le conseguenze sul mercato

Oltre a testimoniare un lavoro non grandioso svolto sul mercato in queste ultime stagioni, le convocazioni ai Mondiali certificano anche una cosa: Massimiliano Allegri ha lavorato con una rosa buona sicuramente, ma non eccellente e piena di lacune. A centrocampo gli unici pilastri sono Modric e Rabiot, mentre in attacco sarà probabilmente chiamato solo Gimenez, che, ricordiamo, ha segnato gli ultimi due gol in Serie A a maggio 2025 contro il Bologna. I Mondiali influenzeranno anche il calciomercato: è molto probabile che tutto inizi davvero a luglio inoltrato e il Milan dovrà chiudere operazioni anche in uscita con tanti giocatori che non si potranno mettere in luce negli USA. Pensiamo ad esempio a Fofana e Loftus-Cheek a centrocampo, Tomori in difesa o Nkunku in attacco. Sarà difficile ricevere offerte importanti senza la vetrina importantissima della coppa del Mondo.