Errori da non ripetere

Il passaggio interessante delle parole di Ordine è quello sul calciomercato della scorsa estate: le richieste di Massimiliano Allegri sono state Akanji, Hojlund e Rabiot, con solo il francese firmato dal Milan nell'ultimo giorno disponibile. Se i rossoneri vogliono davvero continuare con l'allenatore livornese al centro del progetto (questi sarebbero i pensieri di Gerry Cardinale), non dovrà più riaccadere una cosa del genere. Le scelte di Allegri insieme a quelle del direttore sportivo (Tare o chi per lui), devono essere le uniche considerate per programmare il mercato, senza mille voci 'esterne' e senza divisioni interne che fanno solo male al clima e alla squadra.