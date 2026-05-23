Colpo sia tattico che economico

Leon Goretzka sarebbe un grande colpo per il Milan da tutti i punti di vista. Il tedesco è perfetto tatticamente e fisicamente per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri: al Milan può giocare come mezzala destra titolare e fare la differenza fin dai primi minuti in Serie A. Goretzka è un giocatore fisico, d'impatto, che può anche inserirsi in area di rigore, insomma tutto quello che chiede il livornese per quel ruolo. Dal punto di vista economico si tratta comunque di un investimento importante per RedBird: non ci sono costi per il cartellino (tolte le commissioni all'agente ovviamente), ma si prospetta un contratto da top player per il Milan, ovvero un triennale da 5 milioni di euro a stagione. Per i rossoneri può essere anche un affare economico, visto che il possibile arrivo del tedesco permetterebbe al club di fare casse con le cessioni di Fofana e Loftus-Cheek.