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Calciomercato, Goretzka colpo a un passo per il Milan. La richiesta di Allegri per l’attacco

Calciomercato, Goretzka colpo a un passo per il Milan. La richiesta di Allegri per l'attacco
Calciomercato Milan: Leon Goretzka è a un passo a parametro zero. Il giornalista Niccolò Ceccarini fa il punto sulle mosse dei rossoneri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Siamo sempre più vicini alla prossima sessione di calciomercato e il Milan si appresta a vivere mesi molto caldi, specialmente se dovesse arrivare la qualificazione in Champions League. In questo caso, i rossoneri avrebbero ulteriori 60 milioni di euro di premi UEFA grazie ai quali operare. Il blasone della competizione potrebbe poi attirare giocatori molto importanti per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri (che dovrebbe restare con la qualificazione in tasca).

Calciomercato Milan, Goretzka a un passo

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Come sottolinea il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb', Gerry Cardinale è pronto a blindare Massimiliano Allegri con ulteriore forza in vista della prossima stagione, pronto a supportarlo nel calciomercato estivo. Come svela il giornalista, il Milan ha bloccato il colpo Leon Goretzka. Il tedesco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e può arrivare senza pagare nulla per il cartellino: il suo arrivo è a un passo secondo Ceccarini. La richiesta di Massimiliano Allegri per l'attacco è Gonçalo Ramos del PSG, ma resta un'operazione molto difficile da concretizzare.

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Colpo sia tattico che economico 

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Leon Goretzka sarebbe un grande colpo per il Milan da tutti i punti di vista. Il tedesco è perfetto tatticamente e fisicamente per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri: al Milan può giocare come mezzala destra titolare e fare la differenza fin dai primi minuti in Serie A. Goretzka è un giocatore fisico, d'impatto, che può anche inserirsi in area di rigore, insomma tutto quello che chiede il livornese per quel ruolo. Dal punto di vista economico si tratta comunque di un investimento importante per RedBird: non ci sono costi per il cartellino (tolte le commissioni all'agente ovviamente), ma si prospetta un contratto da top player per il Milan, ovvero un triennale da 5 milioni di euro a stagione. Per i rossoneri può essere anche un affare economico, visto che il possibile arrivo del tedesco permetterebbe al club di fare casse con le cessioni di Fofana e Loftus-Cheek.

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