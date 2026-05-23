Milan, per Leao può essere l'ultima a San Siro: è sul calciomercato

Siamo all'ultimo turno del campionato di Serie A 2025-26 e a San Siro, per alcuni, sarà il tempo dei saluti, anche se ancora non ci sono certezze su chi possa lasciare il Milan in estate. Tra i nomi in bilico c'è anche quello di Rafael Leao : il portoghese è uno dei volti della campagna marketing della nuova prima maglia che verrà indossata domani sera, ma la sua permanenza non è affatto certa, anzi. Il numero 10 del Milan dovrebbe partire dalla panchina per la sfida contro il Cagliari, ma è probabile che Massimiliano Allegri lo metta in campo almeno nella ripresa.

Milan, Leao sul mercato

Del suo futuro ha parlato 'La Gazzetta dello Sport': il Milan è pronto a prendere in considerazione eventuali offerte per lui, con Manchester United e Fenerbahçe che hanno sondato il terreno. Non è un'eresia dire che Leao sia sul mercato, ma ovviamente dipenderà dalle offerte che arriveranno al Diavolo e allo stesso giocatore: la sensazione, si legge, è che Leao sia più lontano che vicino alla permanenza a Milano. Il clima ostile di San Siro nei suoi confronti non lo ha lasciato indifferente.