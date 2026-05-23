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Milan, per Leao può essere l’ultima a San Siro: è sul mercato, ecco chi lo vuole

Milan, per Leao può essere l'ultima a San Siro: è sul calciomercato
Calciomercato Milan: Rafael Leao può partire. Tra i fischi di San Siro, la pubalgia e il modulo di Allegri, spuntano Manchester United e Fenerbahçe. Le novità di calciomercato de 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Siamo all'ultimo turno del campionato di Serie A 2025-26 e a San Siro, per alcuni, sarà il tempo dei saluti, anche se ancora non ci sono certezze su chi possa lasciare il Milan in estate. Tra i nomi in bilico c'è anche quello di Rafael Leao: il portoghese è uno dei volti della campagna marketing della nuova prima maglia che verrà indossata domani sera, ma la sua permanenza non è affatto certa, anzi. Il numero 10 del Milan dovrebbe partire dalla panchina per la sfida contro il Cagliari, ma è probabile che Massimiliano Allegri lo metta in campo almeno nella ripresa.

Milan, Leao sul mercato 

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Del suo futuro ha parlato 'La Gazzetta dello Sport': il Milan è pronto a prendere in considerazione eventuali offerte per lui, con Manchester United e Fenerbahçe che hanno sondato il terreno. Non è un'eresia dire che Leao sia sul mercato, ma ovviamente dipenderà dalle offerte che arriveranno al Diavolo e allo stesso giocatore: la sensazione, si legge, è che Leao sia più lontano che vicino alla permanenza a Milano. Il clima ostile di San Siro nei suoi confronti non lo ha lasciato indifferente.

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Leao ha fatto tanta fatica in questa stagione: il modulo di Massimiliano Allegri non lo ha aiutato sicuramente, ma il tutto si è mischiato con i problemi fisici del portoghese. Prima la lesione al polpaccio poi la pubalgia, hanno tolo scatto ed esplosività al numero 10 del Milan. Senza le sue caratteristiche migliori, Leao fa fatica e avrebbe incontrato difficoltà anche come esterno di sinistra in un tridente. Certo, il fatto di giocare da prima punta non lo ha aiutato, ma il fattore tattico arriva dopo quello fisico proprio per le caratteristiche dell'ex Lille. Leao è stato un giocatore determinante nelle sue stagioni al Milan (290 presenze con 80 gol e 65 assist), portando i rossoneri allo Scudetto e alle semifinali di Champions League, ma se Massimiliano Allegri dovesse continuare con il 3-5-2, una cessione al prezzo giusto potrebbe anche essere l'idea giusta per tutti, a patto che il Milan investa pesantemente su una prima punta importante.

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