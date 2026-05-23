Milan, per Leao può essere l'ultima a San Siro: è sul calciomercato

Analisi Pianeta Milan: cessione sensata solo in un caso—
Leao ha fatto tanta fatica in questa stagione: il modulo di Massimiliano Allegri non lo ha aiutato sicuramente, ma il tutto si è mischiato con i problemi fisici del portoghese. Prima la lesione al polpaccio poi la pubalgia, hanno tolo scatto ed esplosività al numero 10 del Milan. Senza le sue caratteristiche migliori, Leao fa fatica e avrebbe incontrato difficoltà anche come esterno di sinistra in un tridente. Certo, il fatto di giocare da prima punta non lo ha aiutato, ma il fattore tattico arriva dopo quello fisico proprio per le caratteristiche dell'ex Lille. Leao è stato un giocatore determinante nelle sue stagioni al Milan (290 presenze con 80 gol e 65 assist), portando i rossoneri allo Scudetto e alle semifinali di Champions League, ma se Massimiliano Allegri dovesse continuare con il 3-5-2, una cessione al prezzo giusto potrebbe anche essere l'idea giusta per tutti, a patto che il Milan investa pesantemente su una prima punta importante.
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