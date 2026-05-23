L'analisi PM: il possibile mercato a centrocampo

Parliamo del centrocampo: con le possibili cessioni di Fofana e Loftus-Cheek il Milan potrebbe anche ricavare un tesoretto di 40-50 milioni di euro totali, senza considerare il possibile risparmio sugli stipendi. Soldi importanti che la dirigenza del Milan potrebbe reinvestire sul mercato. A centrocampo però il piano per il futuro sembra già piuttosto chiaro: la linea titolare dovrebbe essere composta da Goretzka (pronto alla firma con la qualificazione in Champions League), Modric (pronto a restare) e Rabiot, con Ricci e Jashari come primi sostituti. Poi i giovani: al Milan tornano dai prestiti in Serie B Zeroli e Comotto. Entrambi hanno l'occasione di mettersi in mostra in ritiro e di restare per completare il reparto di Massimiliano Allegri.