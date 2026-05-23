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Milan-Cagliari, per tanti può essere l’ultima a San Siro: ecco chi può partire sul mercato

Milan-Cagliari, per tanti può essere l'ultima a San Siro: ecco chi può partire sul mercato
Milan-Cagliari sarà l'ultima spiaggia per molti big rossoneri: da Tomori a Loftus-Cheek, ecco chi potrebbe partire sul calciomercato. Dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Cagliari è l'ultima partita stagionale per i rossoneri e, come al solito, si parla di chi potrebbe essere alla sua ultima gara con la maglia del Diavolo. Oltre alle indiscrezioni sul futuro in bilico di Rafael Leao (ricercato dal Manchester United e non solo), altri giocatori potrebbero salutare il Milan nella prossima sessione di calciomercato.

Milan-Cagliari, per tanti potrebbe essere l'ultima in rossonero

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Secondo 'La Gazzetta dello Sport', sono tanti i calciatori che potrebbero giocare la loro ultima partita con il Milan: Fikayo Tomori ha il contratto in scadenza nel 2027 e le recenti prestazioni non entusiasmanti pongono un serio punto di domanda sul suo futuro. Anche Ruben Loftus-Cheek ha il contratto in scadenza nel 2027 con un salario alto (4 milioni di euro a stagione). Il suo addio sembra più scontato. Anche Youssouf Fofana potrebbe essere ceduto in estate, ma non per un prezzo di saldo. Difficile che venga data una seconda occasione a Pervis Estupiñán. Sicuro il non riscatto di Niclas Füllkrug.

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Parliamo del centrocampo: con le possibili cessioni di Fofana e Loftus-Cheek il Milan potrebbe anche ricavare un tesoretto di 40-50 milioni di euro totali, senza considerare il possibile risparmio sugli stipendi. Soldi importanti che la dirigenza del Milan potrebbe reinvestire sul mercato. A centrocampo però il piano per il futuro sembra già piuttosto chiaro: la linea titolare dovrebbe essere composta da Goretzka (pronto alla firma con la qualificazione in Champions League), Modric (pronto a restare) e Rabiot, con Ricci e Jashari come primi sostituti. Poi i giovani: al Milan tornano dai prestiti in Serie B Zeroli e Comotto. Entrambi hanno l'occasione di mettersi in mostra in ritiro e di restare per completare il reparto di Massimiliano Allegri.

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