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Milan, Leao e tanti in bilico per il futuro. Goretzka a un passo. Può tornare Galliani

Milan, Leao e tanti in bilico per il futuro. Goretzka a un passo. Può tornare Galliani
Rassegna Milan - Le notizie principali: Furlani verso l'addio e spunta l'ipotesi Galliani. Mercato: a un passo Goretzka, altri in forte dubbio per il futuro
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

La trattativa per Goretzka ormai a un passo dalla conclusione. Possibile ritorno di Adriano Galliani. Leao e altri giocatori in forte dubbio per il futuro: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Goretzka a un passo dal Milan

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Come sottolinea il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb', il Milan ha bloccato il colpo Leon Goretzka. Il tedesco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e può arrivare senza pagare nulla per il cartellino: il suo arrivo è a un passo.

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Leon Goretzka sarebbe un grande colpo per il Milan da tutti i punti di vista. Il tedesco è perfetto tatticamente e fisicamente per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri: al Milan può giocare come mezzala destra titolare e fare la differenza fin dai primi minuti in Serie A. Per i rossoneri può essere anche un affare economico, visto che il possibile arrivo del tedesco permetterebbe al club di fare cassa con le cessioni di Fofana e Loftus-Cheek.

Galliani può tornare da AD

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Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', un cambio nell'organigramma del Milan ci sarà con ogni probabilità a prescindere dal risultato di Milan-Cagliari. Giorgio Furlani potrebbe decidere di fare un passo indietro in autonomia. Tra i candidati per prendere il posto di Furlani c'è Adriano Galliani che ha un ottimo rapporto con Allegri. Gli altri candidati sono Giovanni Carnevali del Sassuolo e Claudio Fenucci del Bologna.

L'ingresso di un dirigente come Carnevali sarebbe in pieno stile RedBird: negli anni con il Sassuolo ha pensato a cercare profili giovani e poi rivenderli a cifre più alte. Il tutto lavorando nella sostenibilità del club: perfetto per il fondo rossonero. Galliani, invece, conosce già perfettamente il Milan e non avrebbe bisogno di tempo per prendere in mano la situazione.

Leao è sul mercato: cosa filtra

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Per Rafael Leao, quella contro il Cagliari potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia del Milan: come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Manchester United e Fenerbahçe hanno sondato il terreno. Non è un'eresia dire che Leao sia sul mercato: la sensazione, si legge, è che Leao sia più lontano che vicino alla permanenza a Milano.

Leao ha faticato molto in stagione: il modulo di Massimiliano Allegri non lo ha aiutato sicuramente, ma il tutto si è mischiato con i problemi fisici del portoghese. Al portoghese sono mancati scatto ed esplosività. Senza le sue caratteristiche migliori, Leao avrebbe incontrato difficoltà anche come esterno di sinistra in un tridente. Una cessione potrebbe anche essere l'idea giusta per tutti. Questo solo se il Milan investirà molti milioni per una prima punta utile nel 3-5-2 di Allegri.

Per molti può essere l'ultima partita a San Siro

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Secondo 'La Gazzetta dello Sport', sono tanti i calciatori che potrebbero giocare la loro ultima partita con il Milan: Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek (entrambi in scadenza nel 2027). Occhio anche al futuro di Youssouf Fofana e Pervis Estupiñán. Non sarà riscattato l'attaccante Niclas Füllkrug.

Parliamo del centrocampo: con le possibili cessioni di Fofana e Loftus-Cheek il Milan potrebbe anche ricavare un tesoretto di 40-50 milioni di euro totali, senza considerare il possibile risparmio sugli stipendi, giocando con questo reparto la prossima stagione: Goretzka (pronto alla firma con la qualificazione in Champions League), Modric (pronto a restare) e Rabiot, con Ricci e Jashari come primi sostituti. Gli ultimi spazi liberi potrebbero essere chiusi da Zeroli e Comotto di ritorno dai prestiti in Serie B.

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