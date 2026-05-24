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Ribaltone Milan: Furlani esautorato, Tare ha preso forza. E continua a trattare per tre acquisti

Igli Tare, direttore sportivo AC Milan
Igli Tare si riprende il Milan. Dal piano fallito di Giorgio Furlani alle mosse segrete su Leon Goretzka e Mario Gila: ecco come il direttore sportivo sta convincendo Gerry Cardinale a puntare ancora su di lui e sull'allenatore Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Il match di questa sera a San Siro contro il Cagliari farà calare il sipario sulla stagione 2025-2026 del Milan. Il verdetto del campo sul pass Champions League modificherà inevitabilmente il destino dei vertici societari rossoneri: dall'AD Giorgio Furlani al tecnico Massimiliano Allegri, passando per il DT Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare.

Proprio la figura del dirigente albanese è stata al centro di un vero e proprio giallo mediatico nelle ultime settimane, passando dallo status di epurato a quello di uomo chiave per il futuro del club.

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Il retroscena: il piano di Furlani e il ribaltone di Cardinale

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Fino a quindici giorni fa, il destino dell'area tecnica sembrava già segnato. L'amministratore delegato Giorgio Furlani aveva pianificato un radicale "restyling" societario che prevedeva:

  • In panchina: l'ingaggio di Vincenzo Italiano (dal Bologna) al posto di Allegri.

  • Dietro la scrivania: l'arrivo di Tony D'Amico (dall'Atalanta) come nuovo DS al posto di Tare.

    • Tuttavia, la dura contestazione della tifoseria – culminata nella celebre petizione online da oltre 52.500 firme – ha indebolito la posizione dello stesso Furlani, oggi primo candidato a lasciare il club da domani mattina. Questo scossone politico ha cambiato i piani del proprietario Gerry Cardinale. Il patron di RedBird stima profondamente Allegri e, confermando la fiducia al tecnico toscano, ha automaticamente rilanciato le quotazioni di Igli Tare al centro del progetto sportivo rossonero.

    Un DS operativo: le tre trattative calde di Tare

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    A conferma di una sua permanenza tutt'altro che utopistica, i movimenti sotterranei delle ultime settimane mostrano un Tare pienamente calato nella realtà milanista e attivo su più tavoli di mercato:

  • Leon Goretzka: contatti intensificati per blindare il centrocampista tedesco in uscita a parametro zero dal Bayern Monaco.

  • Mario Gila: trattativa aperta con la Lazio per rinforzare la linea difensiva rossonera.

  • José María Giménez: sondaggi esplorativi con l'Atlético Madrid per l'esperto centrale uruguaiano.

    • Non solo mercato internazionale. Il dirigente albanese ha seguito da vicino anche la crescita dei giovani del vivaio. Era in tribuna d'onore all'U-Power Stadium a seguire Kevin Zeroli, prodotto delle giovanili rossonere, durante il match Monza-Juve Stabia, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B.

    L'asse con Allegri per il Milan del futuro

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    Massimiliano Allegri ha sempre ribadito la totale sintonia con il modus operandi del suo direttore sportivo. Il feeling speciale del tecnico con Cardinale ha fatto da scudo a Tare, trasformandolo da dead man walking a perno della ricostruzione per la stagione 2026-2027. Ancora poche ore e il verdetto di San Siro stabilirà quale testa salterà nel management di Via Aldo Rossi e chi, invece, avrà le chiavi per disegnare il nuovo Milan.

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