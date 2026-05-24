Geoffrey Moncada, direttore tecnico del club rossonero, sembra essere giunto al capolinea con il Milan. Dai colpi falliti sul mercato all'isolamento a Milanello con Massimiliano Allegri e Igli Tare: gli scenari tra Nizza e Siviglia

Con il match di questa sera contro il Cagliari si chiuderà ufficialmente la stagione 2025-2026 del Milan . Da domani, Gerry Cardinale – managing partner del fondo RedBird – darà il via alle valutazioni definitive per decidere chi, cosa e come cambiare per rifondare il club. Nell'organigramma rossonero nessuno può considerarsi al sicuro: dall'amministratore delegato Giorgio Furlani al tecnico Massimiliano Allegri, passando per il DS Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada .

Da Re del mercato a dirigente in bilico: la parabola di Moncada

Dirigente francese classe 1986, Moncada è arrivato in rossonero nel dicembre 2018 come capo dello scouting, dopo gli ottimi anni al Monaco (2012-2018). Nella sua prima fase milanista ha avuto il grande merito di scovare e segnalare profili del calibro di Rafael Leão, Mike Maignan, Pierre Kalulu e Theo Hernández.