Dall'agosto 2023, in seguito al licenziamento di Paolo Maldini, ha assunto il ruolo di direttore tecnico, coordinando il mercato insieme a Furlani. Da quel momento, però, i risultati sportivi sono stati fortemente discutibili.
Il bilancio del calciomercato: i colpi e i flop finanziari—
La nuova strategia di Furlani e Moncada, iniziata dalla cessione di Sandro Tonali e proseguita con l'acquisto di giocatori di media caratura, ha visto pochissime luci e molte ombre sul piano degli investimenti:
Questo calo di competitività sul campo, unito alla perdita della spinta dello Scudetto 2022, ha indebolito la sua posizione societaria.
Isolato a Milanello: la rottura con Allegri e Tare—
Nonostante un rinnovo contrattuale firmato lo scorso anno, la permanenza di Moncada a Milano appare oggi quasi impossibile a causa delle pesanti frizioni interne:
In caso di conferma della coppia Allegri-Tare, la convivenza con il dirigente francese diventerebbe utopia. L'unico alleato rimasto è Zlatan Ibrahimović, il quale, tuttavia, sembra destinato a uscire fortemente ridimensionato dalla rivoluzione di RedBird, mantenendo un ruolo legato al brand ma perdendo operatività sul fronte sportivo.
Il futuro di Moncada: sirene in Ligue 1 e Liga—
Con la valigia ormai pronta insieme a Furlani, il futuro dell'ex Monaco potrebbe svilupparsi lontano dall'Italia. In possesso del patentino da direttore sportivo, Moncada vanta già ammiratori all'estero: è seguito con forte insistenza dal Nizza in Francia e dal Siviglia in Spagna, piazze pronte ad affidargli la gestione tecnica con un peso specifico differente rispetto alle pressioni di Casa Milan.
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