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Milan, Moncada isolato da Milanello: valigie pronte per l’estero? Ecco la situazione

Geoffrey Moncada, direttore tecnico AC Milan
Geoffrey Moncada, direttore tecnico del club rossonero, sembra essere giunto al capolinea con il Milan. Dai colpi falliti sul mercato all'isolamento a Milanello con Massimiliano Allegri e Igli Tare: gli scenari tra Nizza e Siviglia
Daniele Triolo Redattore 

Con il match di questa sera contro il Cagliari si chiuderà ufficialmente la stagione 2025-2026 del Milan. Da domani, Gerry Cardinale – managing partner del fondo RedBird – darà il via alle valutazioni definitive per decidere chi, cosa e come cambiare per rifondare il club. Nell'organigramma rossonero nessuno può considerarsi al sicuro: dall'amministratore delegato Giorgio Furlani al tecnico Massimiliano Allegri, passando per il DS Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada.

Da Re del mercato a dirigente in bilico: la parabola di Moncada

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Dirigente francese classe 1986, Moncada è arrivato in rossonero nel dicembre 2018 come capo dello scouting, dopo gli ottimi anni al Monaco (2012-2018). Nella sua prima fase milanista ha avuto il grande merito di scovare e segnalare profili del calibro di Rafael Leão, Mike Maignan, Pierre Kalulu e Theo Hernández.

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Dall'agosto 2023, in seguito al licenziamento di Paolo Maldini, ha assunto il ruolo di direttore tecnico, coordinando il mercato insieme a Furlani. Da quel momento, però, i risultati sportivi sono stati fortemente discutibili.

Il bilancio del calciomercato: i colpi e i flop finanziari

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La nuova strategia di Furlani e Moncada, iniziata dalla cessione di Sandro Tonali e proseguita con l'acquisto di giocatori di media caratura, ha visto pochissime luci e molte ombre sul piano degli investimenti:

  • Il primo colpo riuscito: l'acquisto di Tijjani Reijnders dall'AZ Alkmaar per poco più di 23 milioni di euro, bonus inclusi. È stato però poi rivenduto al Manchester City per 70 milioni di euro, bonus inclusi.

  • Il secondo colpo riuscito: l'acquisto di Strahinja Pavlović dal RB Salisburgo per poco più di 20 milioni di euro, bonus inclusi. È ancora oggi una colonna rossonera e vale almeno 50 milioni di euro.

  • Alcune operazioni molto contestate: i 25 milioni di euro sborsati per Yunus Musah, i 15 milioni versati al Tottenham per Emerson Royal e i 28 milioni (bonus compresi) investiti per Samuel Chukwueze. E fossero le uniche.

    • Questo calo di competitività sul campo, unito alla perdita della spinta dello Scudetto 2022, ha indebolito la sua posizione societaria.

    Isolato a Milanello: la rottura con Allegri e Tare

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    Nonostante un rinnovo contrattuale firmato lo scorso anno, la permanenza di Moncada a Milano appare oggi quasi impossibile a causa delle pesanti frizioni interne:

  • Rapporti zero con il DS: non esiste praticamente dialogo con il direttore sportivo Igli Tare.

  • Persona non gradita sul campo: Moncada è ormai considerato "persona indesiderata" a Milanello durante gli allenamenti della Prima Squadra guidata da Allegri.

    • In caso di conferma della coppia Allegri-Tare, la convivenza con il dirigente francese diventerebbe utopia. L'unico alleato rimasto è Zlatan Ibrahimović, il quale, tuttavia, sembra destinato a uscire fortemente ridimensionato dalla rivoluzione di RedBird, mantenendo un ruolo legato al brand ma perdendo operatività sul fronte sportivo.

    Il futuro di Moncada: sirene in Ligue 1 e Liga

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    Con la valigia ormai pronta insieme a Furlani, il futuro dell'ex Monaco potrebbe svilupparsi lontano dall'Italia. In possesso del patentino da direttore sportivo, Moncada vanta già ammiratori all'estero: è seguito con forte insistenza dal Nizza in Francia e dal Siviglia in Spagna, piazze pronte ad affidargli la gestione tecnica con un peso specifico differente rispetto alle pressioni di Casa Milan.

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