ECCO COME E DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI IN DIRETTA TV O STREAMING
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Milan-Cagliari di Serie A: la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE News
+++ MILAN-CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Vladimirov, Athekame, Loftus-Cheek, Modrić, Ricci, Estupiñán, Pulisic, Balentien, R. Leão, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro (Zappa), Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Se. Esposito; Borrelli (Mendy). A disposizione: Ciocci, Sherri, Raterink, Rodríguez, Zappa (Zé Pedro), Mazzitelli, I. Sulemana, Russo, Sulev, Albarracín, Felici, Grandu, Belotti, Mendy (Borrelli), Trepy. Allenatore: Pisacane.
+++ MILAN-CAGLIARI LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++
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PROBABILI FORMAZIONI MILAN-CAGLIARI, SAN SIRO DA BRIVIDI PER L'ULTIMA DELL'ANNO: ALLEGRI GELA UN BIG
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+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Cagliari, partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
Ecco, di seguito le formazioni ufficiali della gara:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Vladimirov, Athekame, Loftus-Cheek, Modrić, Ricci, Estupiñán, Pulisic, Balentien, R. Leão, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
CAGLIARI in arrivo
In attesa delle ufficiali, ecco le probabili formazioni di Milan-Cagliari:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Vladimirov, Athekame, Loftus-Cheek, Modrić, Ricci, Estupiñán, Pulisic, Balentien, R. Leão, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro (Zappa), Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Se. Esposito; Borrelli (Mendy). A disposizione: Ciocci, Sherri, Raterink, Rodríguez, Zappa (Zé Pedro), Mazzitelli, I. Sulemana, Russo, Sulev, Albarracín, Felici, Grandu, Belotti, Mendy (Borrelli), Trepy. Allenatore: Pisacane.
IL PULLMAN E’ QUI: Il video dell’arrivo del Pullman del Milan oggi – Dal nostro inviato a San Siro Stefano Bressi.
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