PIANETAMILAN partite live partita Milan-Cagliari di Serie A: la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE News

partite

Milan-Cagliari di Serie A: la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE News

Il LIVE di Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026
Stasera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026: il LIVE testuale con del match dei rossoneri di Massimiliano Allegri alla caccia di un posto in Champions
Daniele Triolo Redattore 

ECCO COME E DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI IN DIRETTA TV O STREAMING

+++ MILAN-CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI +++

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Vladimirov, Athekame, Loftus-Cheek, Modrić, Ricci, Estupiñán, Pulisic, Balentien, R. Leão, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro (Zappa), Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Se. Esposito; Borrelli (Mendy). A disposizione: Ciocci, Sherri, Raterink, Rodríguez, Zappa (Zé Pedro), Mazzitelli, I. Sulemana, Russo, Sulev, Albarracín, Felici, Grandu, Belotti, Mendy (Borrelli), Trepy. Allenatore: Pisacane.

+++ MILAN-CAGLIARI LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

MILAN-CAGLIARI, LA PROTESTA DELLA CURVA SUD  

La Curva Sud protesta contro la società prima di Milan-Cagliari

MILAN-CAGLIARI, LE TOP NEWS DI GIORNATA 

Le notizie migliori della giornata di oggi, domenica 24 maggio, sul Milan di Allegri in vista del Cagliari

IL MILAN SI GIOCA LA CHAMPIONS STASERA: LA COMBINAZIONE A QUATTRO CHE PREMIA IL DIAVOLO IN CLASSIFICA

Le combinazioni del Milan per la qualificazione in Champions League nell'ultima giornata di Serie A. Dalla vittoria alla classifica avulsa

MILAN, LE TOP NEWS DELLA MATTINA: CARDINALE SBARCA A SAN SIRO, TRE PRONTI ALL'ADDIO E L'OMBRA DI MALDINI

Le Top News della mattina sul Milan: dall'arrivo di Cardinale alle probabili formazioni contro il Cagliari, fino al ribaltone societario

RIBALTONE MILAN: FURLANI ESAUTORATO, TARE HA PRESO FORZA. E CONTINUA A TRATTARE PER TRE ACQUISTI

Tare si riprende il Milan. Dal piano fallito di Furlani alle mosse segrete su Goretzka e Gila: ecco come il DS albanese ha convinto Cardinale

MILAN-CAGLIARI, ALLEGRI PUNTA SU GIMÉNEZ: ULTIMA CHIAMATA STAGIONALE PER IL 'BEBOTE'. MA IN ESTATE ...

Milan, Allegri conferma Giménez titolare contro il Cagliari accanto a Nkunku. I dati sul digiuno del messicano e lo scenario di mercato

MILAN-CAGLIARI, ALLEGRI ESCLUDE MODRIĆ PER JASHARI: LO SVIZZERO HA LA GRANDE CHANCE DI CONQUISTARE SAN SIRO

Sorpresa di Allegri per Milan-Cagliari: Jashari vince il ballottaggio con Modrić. I numeri dello svizzero e la gestione del croato a San Siro

MILAN-CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI: SOLO PANCHINA PER MODRIĆ? DAVANTI C'È GIMÉNEZ

Ecco le probabili formazioni di Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026: così in campo a San Siro?

MILAN, MONCADA ISOLATO DA MILANELLO: VALIGIE PRONTE PER L'ESTERO? ECCO LA SITUAZIONE

Moncada al capolinea con il Milan. Dai colpi falliti sul mercato all'isolamento con Allegri e Tare: gli scenari tra Nizza e Siviglia

IL MILAN SI GIOCA LA CHAMPIONS E PER ALLEGRI SCATTA IL SUPER BONUS: LA CLAUSOLA DA 6 MILIONI E IL MESSAGGIO A CARDINALE

Allegri presenta Milan-Cagliari, la sfida decisiva per l'accesso in Champions. L'analisi del crollo rossonero e la clausola del rinnovo

MILAN, STASERA L'ULTIMA DI FURLANI: LA TIFOSERIA VINCE LA SUA BATTAGLIA E CALVELLI VAGLIA QUESTI SOSTITUTI

Furlani pronto all'addio come AD del Milan: con il match contro il Cagliari si chiude la sua era: la contestazione, il piano di Calvelli

IL MILAN SI GIOCA TUTTO E CARDINALE SBARCA A MILANO: IL PIANO SPOGLIATOIO E I TRE CHE RISCHIANO IL POSTO

Cardinale a Milano per la sfida Champions Milan-Cagliari. Il discorso alla squadra e il piano di RedBird per il futuro della dirigenza

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-CAGLIARI, SAN SIRO DA BRIVIDI PER L'ULTIMA DELL'ANNO: ALLEGRI GELA UN BIG

Le probabili formazioni di Milan-Cagliari per l'ultima di Serie A. Allegri schiera così il Diavolo a San Siro davanti a 74mila tifosi

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI OGGI IN DIRETTA TV O STREAMING: CANALE, TELECRONACA E ORARIO

Tutte le informazioni su Milan-Cagliari, ultima giornata di Serie A: data, orario ufficiale, diretta TV e come seguirla in streaming su DAZN

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Cagliari, partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

24/05/2026 - 20:45
MILAN
CAGLIARI
19:48

Ecco, di seguito le formazioni ufficiali della gara: 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Vladimirov, Athekame, Loftus-Cheek, Modrić, Ricci, Estupiñán, Pulisic, Balentien, R. Leão, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

CAGLIARI in arrivo

19:36

In attesa delle ufficiali, ecco le probabili formazioni di Milan-Cagliari:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Vladimirov, Athekame, Loftus-Cheek, Modrić, Ricci, Estupiñán, Pulisic, Balentien, R. Leão, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro (Zappa), Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Se. Esposito; Borrelli (Mendy). A disposizione: Ciocci, Sherri, Raterink, Rodríguez, Zappa (Zé Pedro), Mazzitelli, I. Sulemana, Russo, Sulev, Albarracín, Felici, Grandu, Belotti, Mendy (Borrelli), Trepy. Allenatore: Pisacane.

19:30

IL PULLMAN E’ QUI: Il video dell’arrivo del Pullman del Milan oggi – Dal nostro inviato a San Siro Stefano Bressi. 

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA