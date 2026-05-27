All'epoca Iraola non era ancora abbastanza formato, si trovata all'inizio della sua avventura in Premier League. oggi invece, dopo aver conquistato un accesso in Europa League con la squadra che ha lo stadio più piccolo del campionato, è diventato sicuramente uno degli allenatori più stimati e seguiti d'Europa. Ma Come giocano le sue squadre? Ricordiamo che Iraola è figlio di Marcelo Bielsa.
Le squadre di Iraola—
Se in Inghilterra il modulo di partenza è il 4-2-3-1, mentre in spagna alla corte del Rayo Vallecano prevaleva il 4-3-3, i primi di Iraola sono comunque scolpiti nella pietra. L'allenatore rifiuta il possesso palla fine a se stesso nella propria metà campo: verticalizzazioni immediate verso la prima punta, questo è il suo pensiero principale.
Il vero controllo, però, scatta quando la squadra è già molto alta: il modulo, infatti, si trasforma in una sorta di 4-1-4-1 che spacca l'undici titolare:
La vera anima, però, risiedere nella fase di non possesso. Parola d'ordine 'ri-aggressione', ovvero il pressing asfissiante che si collega benissimo alle parole di Fabregas dette precedentemente. I dati, inoltre, sono dalla sua parte. Il Bournemouth, infatti, ha il dato più basso di passaggi concessi agli avversari di tutta l'intera Premier League. Con l'arrivo del tecnico a Milano, tutto cambierà.
Funzionerà in Italia?—
Il calcio di Iraola, perciò, è un calco moderno, ma funzionerebbe in Italia? Il nostro campionato, si sa, vive di tattica, e la domanda ovviamente sorge spontanea. Anche un ex allenatore rossonero, Paulo Fonseca, ha dichiarato quanto sia complesso avere questo tipo di idea nel Belpaese, con un campionato storicamente intasato da blocchi e marcature uomo a uomo.
La risposta, però, a arriva direttamente da Fabregas: «Per avere successo, servono tempo e giocatori giusti per certe idee: se ci sono questi due elementi, è facile che vedrai i risultati»
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