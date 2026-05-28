Nel frattempo, però, la concorrenza si è fatta ancora più pericolosa. Il Crystal Palace è fortemente interessato al tecnico per il post Glasner. L'inserimento del Milan, infatti, aveva rallentato i contatti tra i due, ma la trattativa non si è mai interrotta, anzi. Il club inglese, ad oggi, sembrerebbe in netto vantaggio secondo il Corriere dello Sport.

Sul tavolo ci sono 7 milioni di euro a stagione, contro i 4 proposti dal Milan, oltre a maggior sicurezza e liberà sul mercato e nella scelta dei giocatori. Se alla fine dovesse arrivare un no di Iraola, il Milan virerebbe di. uovo su Xavi.

L'ipotesi Xavi e... — L'ex allenatore del Barcellona è già stato contattato dal club nei giorni scorsi per capire disponibilità e condizioni economiche, ma non è l'unico nome: sul taccuino anche Thiago Motta, che nelle ultime ora ha iniziato ad essere sempre più insistente in orbita rossonera.

Nel frattempo, però, continua anche la costruzione della dirigenza. Il club sta cercando di definire l'allenatore prima di completare la dirigenza, portando avanti trattative separate ma contemporanee. Tra i nomi sondati spunta Ralf Ragnick. Per il ruolo di direttore sportivo, invece, il Milan si sta affidando a Retexo, una piattaforma algoritmica.

Una cosa è certa: il Milan vuole un allenatore moderno, dal calcio fresco e non difensivo, come già visto con Allegri. Le prossime ore saranno molto importanti per capire chi, probabilmente, siederà sulla panchina orfana di 'Re Max'.