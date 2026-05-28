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Milan, nodo panchina: Iraola tentenna, ma non è l’unico nome in lista

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Il Milan si aspetta una risposta da Andoni Iraola, ma il tecnico non è l'unico nome sulla lista: la situazione tra panchina e dirigenza
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il futuro della panchina del Milan potrebbe decidersi già nelle prossima ore, o almeno si capirà chi NON guiderà i rossoneri nella prossima stagione. Il nome più caldo resta quello di Andoni Iraola, ex allenatore del Bournemouth, ma il tecnico chiede ancora tempo.

Milan, la situazione allenatori

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Come mai Iraola temporeggia? Alla base delle sue esitazioni ci sono solo due fattori: la volontà di rimanere in Premier League dopo i risultati positivi di questa stagione e alcuni dubbi legati al progetto tecnico-economico presentato dal Milan.

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Nel frattempo, però, la concorrenza si è fatta ancora più pericolosa. Il Crystal Palace è fortemente interessato al tecnico per il post Glasner. L'inserimento del Milan, infatti, aveva rallentato i contatti tra i due, ma la trattativa non si è mai interrotta, anzi. Il club inglese, ad oggi, sembrerebbe in netto vantaggio secondo il Corriere dello Sport.

Sul tavolo ci sono 7 milioni di euro a stagione, contro i 4 proposti dal Milan, oltre a maggior sicurezza e liberà sul mercato e nella scelta dei giocatori. Se alla fine dovesse arrivare un no di Iraola, il Milan virerebbe di. uovo su Xavi.

L'ipotesi Xavi e...

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L'ex allenatore del Barcellona è già stato contattato dal club nei giorni scorsi per capire disponibilità e condizioni economiche, ma non è l'unico nome: sul taccuino anche Thiago Motta, che nelle ultime ora ha iniziato ad essere sempre più insistente in orbita rossonera.

Nel frattempo, però, continua anche la costruzione della dirigenza. Il club sta cercando di definire l'allenatore prima di completare la dirigenza, portando avanti trattative separate ma contemporanee. Tra i nomi sondati spunta Ralf Ragnick. Per il ruolo di direttore sportivo, invece, il Milan si sta affidando a Retexo, una piattaforma algoritmica.

Una cosa è certa: il Milan vuole un allenatore moderno, dal calcio fresco e non difensivo, come già visto con Allegri. Le prossime ore saranno molto importanti per capire chi, probabilmente, siederà sulla panchina orfana di 'Re Max'.

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