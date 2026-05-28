Il campionato ormai è finito, ma in Casa Milan si è già presentato un vero e proprio terremoto extra-campo. I tifosi si sa, hanno sempre richiesto una cosa a gran voce: oltre alle dimissioni di Furlani, il popolo rossonero vuole il ritorno di Paolo Maldini.

In Maldini e Massara, infatti, i tifosi riconoscono i sacrifici fatti durante l'anno dell'ultimo scudetto, con al costruzione di quello che doveva essere un vero e proprio ciclo vincente. Il loro addio improvviso, invece, ha aperto delle ferite profonde nella credibilità del club.

Se dobbiamo tracciare un parallelismo, l'ex direttore tecnico ha lanciato un'altra frecciatina riguardante la gestione della rosa: " Tre anni fa il Milan, arrivato in semifinale di Champions League, aveva anche una squadra più giovane".

Ma quale sarà il suo futuro? — Negli ultimi gironi, infatti, si è parlato di un possibile interessamento da parte del Fenerbahce. Dopo un periodo di pausa, l'ex capitano del Milan potrebbe ritornare 'in campo': 'lex rossonero è stato visto in compagnia di Ali Koc Saf, nome candidato alla presidenza del club turco.

Maldini, ovviamente, non si è voluto nascondere, e ha voluto lasciare una porta aperta a questa opzione: «Safi è un amico, vediamo cosa succede se dovesse vincere dopo la sua candidatura alla presidenza».